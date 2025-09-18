그라비티 일본 지사, 인디·자체 개발작 통해 '도쿄게임쇼 2025' 참가.

그라비티의 일본 지사인 그라비티 게임 어라이즈(이하 GGA)는 '도쿄게임쇼 2025'에 참가한다고 18일 밝혔다.

GGA는 본사 또는 지사에서 서비스 중이거나 출시 예정인 타이틀 6종을 출품, 부스 내 전체 타이틀 시연 기회를 제공한다. 일본 최대 규모의 게임 축제인 도쿄게임쇼는 올해 'Unlimited, Neverending Playground'를 테마로 오는 25일부터 28일까지 나흘간 마쿠하리 멧세에서 진행한다. GGA의 부스는 Indie Game Area의 Hall 11 구역에 위치해 있다.

이번 도쿄게임쇼에 GGA는 PC 및 콘솔 타이틀 5종과 모바일 게임 1종을 출품한다. ▲베이커리 경영 액션 RPG 'Aeruta' ▲탐색형 2.5D 액션 RPG 'Twilight Monk' ▲소울라이크 보스 러시 'Light Odyssey' ▲메트로배니아 어드벤처 'THE GOOD OLD DAYS: 누기스의 대모험' ▲레이스 액션 게임 '하시레 헤베레케: EX'와 ▲그라비티 본사에서 개발한 땅파기 퍼즐 RPG '스코프 히어로'다.

박현준 GGA 이사는 "각양각색 매력을 가진 인디 게임들과 본사에서 직접 개발한 신선한 콘셉트의 모바일 게임을 출품해 현지 이용자들에게 한층 즐거운 경험을 선사할 수 있을 것이라고 생각한다"며 "앞으로도 개성 넘치는 타이틀을 지속 개발, 발굴해 나가도록 노력하겠다"고 전했다.