[ZD e게임] "방치형에 조합 재미까지"…그라비티 '라그나로크 아이들 어드벤처 PLUS'

그라비티가 지난 달 28일 '라그나로크 아이들 어드벤처 PLUS(이하 라그 아이들)'을 출시했다. 앞서 대만과 홍콩, 마카오 등 글로벌 시장에 출시됐던 '라그 아이들'은 긍정적인 성과와 함께 피드백을 거친 후 국내 시장에 출시됐다.

'라그 아이들'은 그라비티의 대표 IP(지식재산권) '라그나로크'를 활용한 방치형 RPG로, 편의성에 MMORPG식 요소를 더한 것이 특징이다. 이용자의 캐릭터뿐만 아니라 동료의 직업, 스킬, 스탯 등을 모두 조합하고 스테이지를 클리어한다는 점에서 전략성까지 더해져 다채로운 재미를 선사했다.

게임은 시작과 동시에 간편한 게임성으로 손쉽게 게임에 몰입하는 것이 가능하다. 곧바로 스테이지에 돌입해 캐릭터를 키워나가게 되고, 스테이지를 진행하며 동료를 '회복' 시켜 영입 후 조합을 짜는 것이 주된 플레이다.

그라비티 '라그나로크 아이들 어드벤처 PLUS'.

▲소드맨 ▲아처 ▲어콜라이트(사제) ▲매지션 ▲씨프 등 1차 직업으로 시작하는 동료들을 영입하고, 이들을 육성, 전직 시키며 전략적인 조합을 찾아가는 재미가 쏠쏠했다. 보스, 던전 종류에 따라 유리한 조합을 선택하는 재미다. 동료의 스킬 또한 슬롯 갯수(4개)에 따라 자유롭게 배치할 수 있어 더욱 자유로운 조합이 가능했다.

기본적인 스테이지 진행에 더해 ▲시련의탑 ▲발할라 ▲던전 등 여러 PVE 콘텐츠는 이러한 전략 조합을 활용할 수 있었다. 적절한 조합을 통해 콘텐츠를 클리어하고, 이곳에서 획득하는 자원으로 다시금 캐릭터를 육성하는 형태다.

그라비티 '라그나로크 아이들 어드벤처 PLUS'.

방치형임에도 PVP 요소 또한 존재한다. 그 중 '왕좌 쟁탈'은 일종의 점령전으로 타 이용자와 비동기 PVP가 가능하다. 총 100개의 수련장 중 한 곳을 점령하는 콘텐츠로 등급이 높은 수련장일수록 점령 시 획득하는 수익이 높아진다. MMORPG의 공성전과 같은 콘텐츠를 1:1 개인, 비동기 콘텐츠로 구현한 것이다.

이외에도 실시간으로 타 이용자와 PVP를 진행할 수 있는 '발할라'도 존재해, 향후 이용자들 간의 조합 분석, 공유가 활발해질 것으로 관측된다.

그라비티 '라그나로크 아이들 어드벤처 PLUS'.

전체적으로 정석적인 방치형 RPG 공식을 따르고 있지만 전략성과 타 이용자와의 상호작용에도 무게를 둔 작품이었다. 향후 캐릭터가 성장한다면 길드 콘텐츠를 통해 ▲마왕 토벌 ▲길드 사냥 ▲길드전 등 다양한 PVE, PVP 협력 콘텐츠를 즐길 수도 있다.

방치형 RPG는 대체로 손이 많이 가는 게임을 꺼리는 이용자들에게 선호되는 장르다. 하지만 지나치게 단순한 성장 구조는 쉽게 지루함을 불러올 수 있다. 그런 점에서 다양한 조합과 협력 요소를 더한 그라비티의 ‘라그 아이들’은 이용자들에게 색다른 게임 경험을 제공할 수 있는 작품이 될 것으로 보인다.