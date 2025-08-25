그라비티, 북미 게임 축제 '팍스이스트2025' 참가

그라비티가 북미 게이머들의 게임 축제 ‘팍스이스트2025(PAX WEST 2025)’에 참가한다고 25일 밝혔다.

팍스이스트2025는 미국 현지 시간 기준 오는 29일부터 다음 달 1일까지 미국 시애틀에 위치한 시애틀 컨벤션 센터(Seattle Convention Center)에서 진행한다. 팍스이스트는 커뮤니티와 플레이를 중심으로 구성됐다. 특히 PC와 콘솔 게임 전시에 특화되어 있으며 다양한 인디게임 부스를 운영하는 자리로 매김했다는 평가다.

그라비티는 행사 기간 본사 및 지사에서 퍼블리싱 하는 다채로운 장르의 PC 및 콘솔 타이틀 8종을 출품한다. 그라비티는 인디 게임에 대한 관심이 높은 북미 유저들에게 타이틀 시연 기회를 제공하고 홍보를 통한 인지도 제고를 목적으로 참가를 결정했다.

그라비티, 팍스이스트2025 출품 타이틀 이미지.

그라비티는 80년대 청춘 모험 영화와 레트로 게임을 오마주한 메트로배니아 어드벤처 ‘THE GOOD OLD DAYS: 누기스의 대모험’, 세상의 빛을 되찾기 위해 거대한 거상에 맞서는 소울라이크 보스 러시 게임 ‘라이트 오디세이’, JALECO의 전설적인 JRPG를 더 정교해진 2D 픽셀 그래픽과 사운드로 리마스터한 ‘와이즈맨즈 월드 리트라이’, D&D 스타일의 파티를 구성해 던전과 몬스터를 공략하는 로그라이크 액션 RPG ‘파이널나이트’를 선보인다.

이어 1994년 출시된 인기 아케이드 게임 스노우 브라더스 2를 현대적으로 리메이크한 ‘스노우 브라더스 2 스페셜’, 인류 멸망 이후 500년 이후 세상을 탐험하는 스토리의 로그라이크 카드 덱 빌딩 장르 ‘샴블즈: 종말의 후손들’, 쿼터뷰 시점의 월드맵과 횡스크롤 무술 액션이 융합된 탐색형 액션 RPG ‘Twilight Monk’, 섬을 모험하는 액션 파트와 빵집 운영이 결합된 2D 도트 액션 RPG ‘Aeruta’까지 총 8종을 출품한다.

그라비티는 부스 내 시연작 8종을 모두 플레이할 수 있도록 시연대를 마련하고 현지 유저들에게 타이틀별 색다른 매력으로 시연의 재미를 선사할 예정이다. 또한 현장에서는 그라비티의 공식 스팀 퍼블리셔 페이지를 팔로우 한 뒤 출품 타이틀 찜하기를 누르면 즉석 추첨을 통해 콘솔 게임 용품을 선물할 계획이다.

이와 함께 팍스이스트2025 참가를 기념해 27일 오후 1시부터 다음 달 10일 오후 1시까지 스팀 할인 프로모션을 진행한다. 해당 기간 동안 그라비티에서 퍼블리싱 하는 전 타이틀을 최대 80%까지 할인한다.

그라비티 유준 사업 팀장은 “그라비티는 2023년부터 본격적으로 PC 및 콘솔 타이틀 퍼블리싱 사업을 전개하고 있다. 올해 팍스이스트에서도 다채로운 장르의 타이틀을 현지 유저들에게 선보임으로써 북미 지역에서의 영향력을 강화하고자 한다”라며 “그라비티에서 퍼블리싱 하는 PC 및 콘솔 타이틀에 많은 관심 부탁드리며, 다양한 게임 행사를 통해 이용자와 오프라인으로 소통할 수 있는 자리를 많이 만들어나가겠다”라고 전했다.