컴투스 'SWC2025' 아메리카 컵, RAIGEKI 우승…3년 만에 정상 탈환

컴투스(대표 남재관)는 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025(이하 SWC2025)' 아메리카 컵에서 'RAIGEKI'가 우승을 차지했다고 13일 밝혔다. 'RAIGEKI'는 2022년도에 이어 3년 만에 다시 아메리카 컵 챔피언에 올랐다.

지난 12일 브라질 상파울루에서 개최된 이번 아메리카 컵은 5판 3선승제 싱글 토너먼트로 진행됐다. 'RAIGEKI'는 8강에서 2023년과 2024년 우승자인 'TRUEWHALE'을 3대 0으로 꺾었으며, 4강에서는 'STAYHIVE'에게 3대 0 완승을 거두고 결승에 진출했다.

결승전에서는 'RAIGEKI'와 브라질의 'ZEZAS'가 맞붙었으며, 접전 끝에 'RAIGEKI'가 최종 스코어 3대 2로 승리했다.

관련기사

컴투스 ‘SWC2025’ 아메리카 컵 상위 3인

이번 대회의 우승자 'RAIGEKI'와 준우승자 'ZEZAS', 3위 'PANDARIK3'에게는 총 2만 달러(약 2천800만원)의 상금과 메달이 수여됐다. 이들 상위 3인은 다음 달 1일 프랑스 파리에서 열리는 월드 파이널에 진출해 세계 챔피언에 도전한다.

컴투스는 오는 18일 부산에서 마지막 지역 본선인 아시아퍼시픽 컵을 개최해 월드 파이널 진출자를 최종 확정할 예정이다.