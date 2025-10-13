컴투스홀딩스 PLAY3, '슈빌: 슈퍼빌런 원티드'와 컬래버레이션

컴투스홀딩스(대표 정철호)는 웹3 커뮤니티 광장 ‘PLAY3(플레이쓰리)’와 방치형 액션 RPG ‘슈빌: 슈퍼빌런 원티드’의 컬래버레이션을 진행한다고 13일 밝혔다.

PLAY3는 XPLA 메인넷 기반의 웹3 커뮤니티 광장이다. 이용자는 자신의 캐릭터를 만들어 가상 공간에서 실시간으로 소통하고 NFT 등 콘텐츠를 제작할 수 있다.

간편한 가입 절차와 게이미피케이션을 적용한 직관적인 인터페이스로 어렵게 느껴지던 웹3의 진입장벽을 낮춘 것이 특징이다. PLAY3 사이트에 접속해 이메일로 회원가입을 하면 별도의 앱 설치나 전자 지갑 연결 없이 XPLA 지갑이 자동으로 만들어진다.

PLAY3는 ‘슈빌: 슈퍼빌런 원티드’와 협업을 통해 ‘컬래버 상점’을 선보인다. 컬래버 상점에서는 PLAY3와 게임 내에서 동시에 착용할 수 있는 코스튬 NFT 패키지 4종을 판매한다. 게임에서 캐릭터의 기능을 향상시키는 ‘사이드킥’도 컬래버 상점을 통해 NFT 형태로 선보이며 활용 가치를 높였다.

특히, 이번 업데이트를 통해 ‘슈빌: 슈퍼빌런 원티드’에서 PLAY3로 즉시 이동할 수 있는 기능을 신설해 편리하게 연동된다. 이에 따라 이용자들은 PLAY3와 게임을 양방향으로 자유롭게 오가며 다채로운 콘텐츠와 이벤트를 간편하게 즐길 수 있게 됐다. 보다 자세한 내용은 PLAY3 공식 페이지에서 확인할 수 있다.

컴투스홀딩스 블록체인 사업 장종철 부문장은 “앞으로도 PLAY3는 다양한 게임과의 협업을 통해 웹3 생태계 확장을 선도하고 이용자에게 새로운 경험을 선사할 것”이라고 말했다.