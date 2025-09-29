컴투스, TGS 2025서 '도원암귀' 단독 부스 운영 성료

컴투스(대표 남재관)는 '도쿄게임쇼 2025(TGS 2025)'에서 신작 '도원암귀 크림슨 인페르노'의 부스 운영을 성료했다고 29일 밝혔다.

'도원암귀 크림슨 인페르노'는 7월부터 방영 중인 TV 애니메이션 '도원암귀'를 기반으로 컴투스가 개발 중인 신작이다. 컴투스는 이번 도쿄게임쇼 일반 전시관에 단독 부스로 참가해 수십만 명의 관람객을 끌어 모으며 전시 기간 내내 높은 흥행 열기를 이어갔다고 설명했다.

특히 PC와 모바일에서 직접 플레이해볼 수 있는 테스트 존은 매일 대기열이 발생할 만큼 많은 이들의 관심을 끌었다. 컴투스는 레드와 블랙 컬러를 중심으로 구성된 부스에 다양한 콘셉트 아트를 대형 스크린을 통해 전개했으며, 작품 소개 무대 등 신작을 미리 엿볼 수 있는 프로그램들도 마련했다.

컴투스, TGS 2025서 도원암귀 부스 운영 성료.

또한 애니메이션에 이어 게임에서도 주요 캐릭터 연기를 맡은 스타 성우진이 무대에 올라 관람객과 소통하고 캐릭터 코스튬을 완성도 높게 재현한 코스어들의 포토 타임도 마련됐다. 포토존, 스탬프랠리 등 푸짐한 경품을 제공하는 현장 이벤트, 인플루언서 초대석 등 다채로운 프로그램도 진행됐다.

컴투스는 앞으로도 공식 브랜드 페이지 및 SNS를 통해 글로벌 게이머들과 지속적으로 소통하며 '도원암귀 크림슨 인페르노'의 정식 출시를 준비할 계획이다.