컴투스플랫폼 ‘하이브플랫폼’, 포트원과 파트너십 성과 발표

컴투스플랫폼(대표 최석원)은 게임 백엔드 서비스 하이브플랫폼과 통합 결제 솔루션 기업 포트원과의 파트너십의 주요 성과를 30일 발표했다.

양사는 게임사들의 오랜 숙원이었던 인앱 결제 수수료 부담을 해소하고 게임 개발부터 결제 연동까지 원스톱으로 제공하는 웹 상점 모델을 선도적으로 적용했다. 하이브플랫폼을 사용하는 게임사는 복잡한 절차 없이 포트원의 결제 솔루션을 즉시 연동, 개발 효율성과 수익성을 동시에 잡는 강력한 시너지 효과를 경험하고 있다.

파트너십 성과는 뚜렷하게 나타났다. 올해 웹 상점을 통한 상반기 거래액은 전년 대비 42% 증가하며 가파른 성장 곡선을 그렸다. 이를 통해 같은 기간 고객사들이 절감한 수수료 총액은 약 25억원에 달하는 것으로 집계됐다.

컴투스플랫폼, 포트원과의 성과 발표.

하이브플랫폼의 웹 결제 솔루션을 채택한 고객사 수는 지난해 1월 2곳에서 올해 7월 기준 16곳으로 늘어나며 솔루션의 가치를 입증했다.

관련기사

최석원 컴투스플랫폼 대표는 "포트원과의 파트너십이 이제 원만하게 궤도에 올랐다"며, "앞으로도 하이브플랫폼 고객사들과 웹상점을 통한 새로운 성장 기회를 나눠가겠다"고 밝혔다.

정영주 포트원코리아 대표는 "하이브플랫폼과의 파트너십을 통해 고객들의 가장 큰 고민이었던 인앱 결제 수수료 부담을 큰 폭으로 줄일 수 있었다는 것이 무엇보다 큰 성과"라며 "앞으로도 안정적이고 확장성 높은 결제 인프라를 제공해 하이브플랫폼 고객사들이 글로벌 시장에서도 강력한 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.