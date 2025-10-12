[ZD e게임] 컴투스 '더 스타라이트', 익숙한 MMORPG에 '멀티버스'를 더하다

컴투스가 신작 MMORPG '더 스타라이트'를 선보이며 하반기 시장에 출사표를 던졌다. 출시 초반 구글 플레이 스토어 인기 1위를 기록하는 등 긍정적인 반응을 얻은 이 게임은, 익숙한 MMORPG의 문법 위에 독창적인 세계관과 높은 완성도의 배경음악(BGM)이라는 차별점을 더해 이용자들의 눈과 귀를 사로잡고 있다.

'더 스타라이트'의 가장 큰 정체성은 여러 차원이 뒤섞인 '멀티버스' 세계관에서 나온다. 정성환 총괄 디렉터의 원작 소설 4종을 기반으로 한 덕분에, 단순히 콘셉트를 나열하는 데 그치지 않고 서사의 개연성을 확보했다.

이용자는 정통 판타지 분위기의 '후르츠 빌리지'에서 모험을 시작해 동양적 색채가 짙은 '무사마을'로 여정을 이어가는데, 이 과정에서 마주하는 낯선 조합들이 흥미를 유발한다.

동양풍 사찰 옆에 현대식 커피차가 놓여있거나 , 중세 판타지 숲속에 미래 이동 수단이 등장하는 식이다. 이러한 '콜라주 경험'은 자칫 단조로울 수 있는 MMORPG의 탐험 과정에 지속적인 호기심을 불어넣는 핵심 장치로 작용한다.

이 독특한 세계관에 깊이를 더하는 것은 남구민 사운드 디렉터가 완성한 배경음악이다. 각 지역의 분위기와 상황에 맞춰 정교하게 설계된 BGM은 게임의 몰입감을 한 단계 끌어올리는 중요한 요소다.

장면 전환에 따라 음악의 리듬과 질감을 달리해 이용자가 공간의 변화를 청각적으로 체감하게 만들며, "장면에 맞춘 선율 전개가 집중도를 끌어올린다"는 초기 이용자들의 평가가 이를 뒷받침한다.

단순히 배경에 머무는 것이 아니라, 월드의 또 다른 주인공으로서 서사를 이끌어가는 BGM은 이 게임의 큰 자산이다.

전투 시스템은 핵앤슬래시의 빠른 템포를 기본으로 하되, '듀얼 클래스'를 통해 전략적 깊이를 더했다. 이용자는 상황에 따라 두 개의 클래스를 자유롭게 오가며 역할을 바꿀 수 있다.

예를 들어, 파티에서는 지원형 클래스로 아군을 돕다가 솔로 플레이에서는 공격형 클래스로 전환해 효율적인 사냥을 이어가는 것이 가능하다.

엔드 콘텐츠는 경쟁의 재미에 초점을 맞췄다. 서버 전체 이용자가 참여하는 월드 보스는 피해량 기여도에 따라 보상이 달라져 경쟁심을 자극하며, 최후의 1인을 가리는 배틀로얄 '영광의 섬'은 단순한 장비 경쟁을 넘어 필드 파밍과 지형지물 활용 등 전략적 요소가 가미돼 색다른 재미를 선사한다.

출시 초반 퀘스트 동선 등 일부 편의성에서 아쉬운 점이 있었지만, 퀘스트 자동 진행 기능을 도입하는 등 이용자 피드백을 빠르게 반영한 업데이트는 긍정적인 부분이다.

'더 스타라이트'는 견고한 MMORPG의 기본기 위에 독창적인 세계관과 이를 뒷받침하는 수준 높은 BGM이라는 확실한 강점을 구축했다. 이 신선한 조합이 이용자들에게 얼마나 꾸준한 매력으로 다가갈 수 있을지가 앞으로의 성과를 결정할 것으로 보인다.