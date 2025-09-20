컴투스 신작 게임 '더 스타라이트', 출시 하루 만에 구글 인기 1위

컴투스(대표 남재관)가 서비스하고, 게임테일즈(대표 정성환)가 개발한 MMORPG ‘더 스타라이트’가 정식 서비스 시작 후 하루 만인 지난 19일 국내 구글 플레이 스토어 인기 게임 1위를 기록했다.

18일 오전 11시 정식 서비스를 시작한 ‘더 스타라이트’는 구글 플레이 스토어 인기 순위 1위뿐 아니라, 애플 앱스토어 인기 게임 3위에 오르며 쾌조의 출발을 보였다.

PC·모바일 크로스 플레이 환경을 기반으로 출시 하루 만에 주요 앱마켓에서 의미 있는 성과를 기록하고 PC에서도 순항을 이어가고 있어 앞으로의 지속 성장이 기대되고 있다.

컴투스 ‘더 스타라이트’ 구글 플레이 스토어 인기 순위 1위 대표 이미지.

컴투스는 이번 구글 인기 1위 달성을 기념해 아바타, 탈것, 무기 소울, 정령 소환권 등 총 111장의 보상을 제공하는 특별 이벤트를 실시한다.

출시를 기념해 각종 재화 및 소환권을 얻을 수 있는 출석 및 성장 지원 이벤트도 진행된다. 6주간 매주 새로운 임무가 열리는 ‘영웅 지원’에서는 모든 임무 완료 시 영웅 등급 아바타 또는 영웅 등급 탈것을 선택해 획득할 수 있다. 이와 함께 사전 예약 참여자에게 지급되는 ‘사전예약 제작 주화’로는 4종의 소환권을 제작할 수 있다.

‘더 스타라이트’는 여러 차원이 얽힌 멀티버스 세계에서 선택받은 영웅들이 ‘스타라이트’를 찾아 나서는 여정을 그린 MMORPG다. 정성환 총괄 디렉터의 소설 4편을 바탕으로 한 깊이 있는 서사, 정준호 아트 디렉터가 구축한 비주얼과 남구민 프로듀서가 이끈 음악 등 각 분야 베테랑 디텍터들의 노하우가 집약됐으며, 전략적 전투 설계과 언리얼 엔진 5 기반 그래픽 등이 더해져 장르의 감성을 최신 기술로 담아낸 작품으로 주목받고 있다.