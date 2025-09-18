코인원, 컴투스 신작 MMORPG '더스타라이트' 제휴 이벤트 진행

국내 대표 전문 가상자산 거래소 코인원(대표 이성현)이 컴투스의 신작 MMORPG ‘더 스타라이트’와 제휴 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

‘코인원X더 스타라이트 제휴 이벤트’는 간단한 참여를 통해 게임 아이템과 비트코인 쿠폰 등 최대 13만 원 상당의 혜택을 얻을 수 있는 이벤트다. 더 스타라이트 출시일인 9월 18일(목)부터 10월 22일(수) 오전 4시까지 진행된다.

‘더 스타라이트’ 접속 후, 신규 캐릭터 생성 및 휴대폰 본인 인증을 완료한 유저에게 ‘기초 강화석 상자’ 아이템 쿠폰과 코인원에서 사용 가능한 ‘2천 원 상당 비트코인 쿠폰’이 즉시 지급된다. ‘기초 강화석 상자’ 쿠폰 등록 후 더 스타라이트에 3일 이상 접속하면 5만원 상당의 게임 아이템팩까지 받을 수 있다. 또한, 해당 고객 중 총 30명을 추첨해 5만원 상당의 비트코인 쿠폰을 추가 지급한다.

코인원X더 스타라이트 콜라보 이벤트

코인원 신규 고객에게는 보너스 혜택이 주어진다. 코인원 최초 가입 고객이 더 스타라이트에서 지급받은 ‘2천 원 상당 비트코인 쿠폰’을 코인원 이벤트 페이지에 등록하면 8천원 상당의 비트코인을 한 번 더 받을 수 있다. 여기에 이벤트 기간 내 첫 거래까지 완료하면 2만원 상당의 비트코인이 추가 지급된다.

코인원 신규 가입 고객 대상 혜택은 11월 11일 일괄 지급될 예정이며, 이벤트 혜택 수령을 위해서는 혜택 알림 수신에 동의하고 유지해야 한다. 기타 자세한 사항은 전용 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

코인원 마케팅 담당자는 “게임 문화를 즐기는 젊은 연령층과 가상자산의 접접을 넓히기 위해 제휴 이벤트를 선보이게 됐다. 하반기 최대 MMORPG 기대작으로 꼽히는 컴투스 ‘더 스타라이트’도 즐기고 코인원이 제공하는 비트코인 혜택도 누려보시기 바란다”고 밝혔다.