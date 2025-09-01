[ZD 코인 리포트] WLFI, 업비트·빗썸·코인원 거래 지원 예고

월드 리버티 파이낸셜(WLFI)이 국내 주요 3대 가상자산 거래소에 상장된다. 업비트와 빗썸은 1일 오후 10시, 코인원은 2일 오전 11시부터 거래를 지원한다.

WLFI는 도널드 트럼프 미국 대통령의 비전을 내세운 탈중앙화 금융(DeFi) 프로젝트로 미국 달러 기반 디파이 생태계 중심화를 목표로 한다.

WLFI 거래 정보

-입출금 일정

업비트: 9월 1일 오후 9시 입출금 개시 예정

빗썸: 공지 시점 기준 3~4시간 이내 입출금 개시

코인원: 입금 9월 1일 오전 11시, 출금 9월 2일 오전 11시 5분

-거래 지원 일정

업비트: 9월 1일 오후 10시 (KRW, BTC, USDT 마켓)

빗썸: 9월 1일 오후 10시 (KRW 마켓)

코인원: 9월 2일 오전 11시 (KRW 마켓, 시장가·예약가 주문은 9월 2일 오후 1시 5분부터 가능)

-기준가 및 수수료

업비트: 기준가 미공개

빗썸: 기준가 480원, 입금 컨펌 수 33회

코인원: 기준가·수수료 추후 업데이트 예정

-지원 네트워크

공통: Ethereum (ERC-20) 네트워크만 지원

WLFI 프로젝트 소개

WLFI는 미국 중심 디파이 생태계를 지향하는 디지털 자산 프로젝트다. 탈중앙화된 방식으로 미국 달러의 글로벌 기축통화 지위를 강화하겠다는 비전을 내세우며, 트럼프 브랜드를 전면에 내세운 점이 특징이다. 사용자는 스테이블코인 기반 결제 및 투자 서비스를 활용할 수 있으며, WLFI 토큰은 생태계 내 거버넌스 참여 수단으로 기능한다.