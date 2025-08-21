[ZD 코인 리포트] 코인원, 파티클 네트워크(PARTI) 원화 마켓 상장

국내 가상자산 거래소 코인원이 파티클 네트워크(PARTI)를 원화 마켓에 상장합니다. 거래는 21일 오후 6시부터 지원되며, PARTI는 BNB 스마트체인(BEP-20) 기반으로 운영됩니다.

파티클 네트워크(PARTI) 거래 정보

-입출금 일정

입금 오픈: 2025년 8월 20일 오후 5시

출금 오픈: 2025년 8월 21일 오후 12시 5분

-거래 지원 일정

매도 오픈: 2025년 8월 21일 오후 6시

매수 오픈: 2025년 8월 21일 오후 6시 5분

시장가·예약가 오픈: 2025년 8월 21일 오후 8시 5분

기준가: 248.7원

출금 수수료: 2 PARTI

지원 네트워크: BNB Smart Chain (타 네트워크 입금 미지원)

파티클 네트워크(PARTI) 프로젝트 소개

파티클 네트워크는 체인 간 경계를 넘는 ‘계정 추상화(Account Abstraction)’를 목표로 하는 블록체인 인프라 프로젝트입니다. 핵심 구조는 다양한 블록체인 생태계에서 하나의 계정과 잔액으로 모든 활동을 수행할 수 있는 범용 계정(Universal Account, UA) 체계를 구현하는 데 있습니다.

관련기사

PARTI는 이 생태계에서 거버넌스 참여, 스테이킹, UA 기반 트랜잭션 수수료 지불 등 다양한 유틸리티 역할을 수행합니다. 체인 간 이동성과 상호운용성이 중요해지는 다중 체인 환경에서 핵심 인프라로 주목받고 있습니다.

PARTI는 바이낸스, 바이비트, 비트겟, MEXC, OKX 등 주요 해외 거래소에서 거래 지원 중입니다.