[ZD 코인 리포트] 업비트, 사이버(CYBER) 거래 지원 안내

글로벌 표준 디지털 자산 거래소 업비트는 사이버(CYBER)의 거래를 지원한다고 12일 공지했습니다.

사이버는 이더리움(Ethereum) 네트워크 기반 디지털 자산으로, 업비트는 KRW 마켓과 USDT 마켓에서 거래를 지원합니다. 타 네트워크를 통한 입출금은 지원되지 않습니다.

사이버(CYBER) 거래 정보

-거래 지원 일정

거래 개시 시점: 2025년 8월 12일 오후 5시

기준가: 2천563원 / 1.853 USDT

사이버(CYBER) 프로젝트 소개

사이버는 여러 체인에 걸친 웹3 기반 소셜 네트워크에 특화된 인프라를 제공하여 보다 탈중앙화된 SNS 생태계를 구축하고자 하는 프로젝트입니다. 사이버는 소셜 그래프 데이터와 상호작용하는 사이버커넥트 프로토콜과 대용량 소셜 데이터의 탈중앙화 저장 솔루션인 사이버DB를 제공하며, 사용자에게 간편한 지갑 접근 방법을 지원합니다. 소셜 디앱들은 사이버의 통합된 인프라들로 보다 쉽게 소셜 기능을 구축할 수 있게 됩니다. CYBER는 사이버어카운트 관련 프로덕트 내 수수료 지불, 온체인 거버넌스 참여 등으로 활용될 수 있습니다.

한편, 사이버는 바이낸스, 비트겟, MEXC, 바이비트 등 해외 거래소에서 거래 지원 중입니다.