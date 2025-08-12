[ZD 코인 리포트] 코인원, 바이오 프로토콜(BIO) 거래 지원 안내

국내 주요 디지털 자산 거래소 코인원이 바이오 프로토콜(BIO)을 원화 마켓에 상장한다고 12일 공지했습니다. BIO는 이더리움(Ethereum, ERC-20) 네트워크 기반의 디지털 자산으로 타 네트워크를 통한 입출금은 지원되지 않습니다.

바이오 프로토콜(BIO) 거래 정보

-입출금 일정

입금 오픈: 2025년 8월 12일 오후 5시

출금 오픈: 2025년 8월 13일 오후 12시 5분

거래 지원 일정

매도 오픈: 2025년 8월 13일 오후 12시

매수 오픈: 2025년 8월 13일 오후 12시 5분

시장가·예약가 오픈: 2025년 8월 13일 오후 2시 5분

기준가: 추후 업데이트 예정

초기 출금 수수료: 추후 업데이트 예정

바이오 프로토콜(BIO) 프로젝트 소개

바이오 프로토콜(BIO)은 탈중앙화된 과학(DeSci, Decentralized Science) 생태계를 위한 인프라 플랫폼입니다. BIO는 전통적인 바이오 연구가 가진 고비용, 느린 펀딩 절차, 폐쇄적 구조 등을 문제로 지적하며, 연구 자금 조달과 상용화를 커뮤니티 주도로 진행할 수 있는 환경을 제공합니다.

사용자는 BIO 플랫폼을 통해 바이오 연구 프로젝트의 지지, 투자, 거버넌스에 참여할 수 있으며, BIO는 특히 리서치 DAO 중심의 DeSci 생태계 조성과 프로젝트 빌딩을 지원하는 인프라로 기능합니다.

BIO 토큰은 해당 생태계 내에서 핵심적인 참여 수단으로 사용됩니다.

한편, 바이오 프로토콜은 바이낸스, OKX, 비트겟, MEXC 등 해외 거래소에서 거래 지원 중입니다.