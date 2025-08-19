[ZD 코인 리포트] 코인원, 엠와이엑스 파이낸스(MYX) 원화 마켓 상장

2025년 8월 20일 정오 거래 개시

디지털경제입력 :2025/08/19 21:42

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

가상자산 거래소 코인원이 엠와이엑스 파이낸스(MYX)를 원화 마켓에 상장한다고 19일 밝혔습니다. 거래는 8월 20일 정오부터 지원되며, MYX는 BNB 스마트체인(BEP-20) 기반으로 운영됩니다.

엠와이엑스 파이낸스(MYX) 거래 정보

-입출금 일정

입금 오픈: 2025년 8월 19일 오후 5시

출금 오픈: 2025년 8월 20일 오후 12시 5분

-거래 지원 일정

매도 오픈: 2025년 8월 20일 정오

매수 오픈: 2025년 8월 20일 오후 12시 5분

시장가·예약가 오픈: 2025년 8월 20일 오후 2시 5분

기준가: 업데이트 예정

출금 수수료: 업데이트 예정

지원 네트워크: BNB Smart Chain (타 네트워크 입금 미지원)

엠와이엑스 파이낸스(MYX) 프로젝트 소개

엠와이엑스 파이낸스(MYX Finance)는 최대 50배 레버리지의 무기한 선물 계약을 지원하는 비수탁형 탈중앙화 파생상품 거래소(DEX)입니다. 자체 설계한 매칭 풀 메커니즘(MPM, Matching Pool Mechanism)을 통해 거래 시 슬리피지(slippage)를 제로로 제한하는 구조를 구현했습니다.

관련기사

MYX는 플랫폼 내 락업 기반 스테이킹, 거버넌스 참여 등의 유틸리티를 수행하는 핵심 토큰으로, 파생상품 거래의 분산성과 투명성을 동시에 추구하는 구조입니다.

현재, MYX는 비트겟, MEXC, 엘뱅크 등 글로벌 거래소에서 거래 지원 중입니다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
가상자산 코인원

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'SGI 해킹' 랜섬웨어 그룹 "13.2TB 데이터 곧 공개"

"다이소에 뒤지지 않아"...CU가 자신한 하반기 '신상‘ 미리보니

[유미's 픽] 국가AI전략위원회 출범 임박…국정위 'AI 청사진' 실행력 높일까

"관행 봐주기 없다"…주병기 공정위원장 내정에 유통대기업 '얼음'

ZDNet Power Center