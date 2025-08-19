[ZD 코인 리포트] 코인원, 메타씬(MAK) 거래 지원 안내

2025년 8월 19일 오후 6시 거래 개시

디지털경제입력 :2025/08/19 21:11

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

가상자산 거래소 코인원이 메타씬(MAK)을 원화 마켓에 상장한다고 19일 공지했습니다. MAK는 이더리움(Ethereum, ERC-20) 네트워크 기반 디지털 자산으로, 타 네트워크를 통한 입출금은 지원되지 않습니다.

메타씬(MAK) 거래 정보

-입출금 일정

입금 오픈: 2025년 8월 18일 오후 5시

출금 오픈: 2025년 8월 19일 오후 12시 5분

-거래 지원 일정

매도 오픈: 2025년 8월 19일 오후 6시

매수 오픈: 2025년 8월 19일 오후 6시 5분

시장가·예약가 오픈: 2025년 8월 19일 오후 8시 5분

기준가: 13.63원

초기 출금 수수료: 147 MAK

메타씬(MAK) 프로젝트 소개

메타씬(MetaCene)은 블록체인 기반 MMORPG 게임 프로젝트로 Web3 철학에 기반한 공동 엔터테인먼트(Co-entertainment), 공동창작(Co-creation), 공동거버넌스(Co-governance)를 핵심으로 삼고 있습니다.

유저는 제공된 API, 인게임 에디터 등을 활용해 직접 아이템과 캐릭터 외형(스킨), 게임 내 생태계와 경제 시스템을 구축할 수 있으며, 이들은 NFT 형태로 민팅 및 거래가 가능합니다.

MAK는 메타씬 생태계 내에서 스테이킹, 거버넌스 참여, 결제 등의 용도로 사용되는 유틸리티 토큰입니다.

한편, MAK는 비트겟, 바이비트, 쿠코인 등 주요 해외 거래소에서 거래 지원 중입니다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
