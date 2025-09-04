[ZD 코인 리포트] 코인원, 사이드킥(K) 거래 지원 안내

가상자산 거래소 코인원이 4일 실시간 스트리밍 연동 블록체인 생태계를 지향하는 프로젝트 사이드킥(Sidekick Protocol)의 토큰 'K'를 원화마켓에 상장한다.

거래는 4일 정오 이후 순차적으로 개시되며 솔라나 네트워크를 기반으로 입출금이 지원된다.

사이드킥(K) 거래 정보

-입출금 일정

입금 오픈: 2025년 9월 3일(수) 오후 5시

출금 오픈: 2025년 9월 4일(목) 오후 12시 5분

매도 오픈: 2025년 9월 4일(목) 오후 12시

매수 오픈: 2025년 9월 4일(목) 오후 12시 5분

시장가/예약가 오픈: 2025년 9월 4일(목) 오후 2시 5분

기준가: 209.3원

초기 출금 수수료: 5 K

지원 네트워크: Solana Network (SPL)

사이드킥(K) 프로젝트 소개

사이드킥(Sidekick Protocol)은 블록체인과 실시간 스트리밍을 결합한 최초의 LiveFi(Live + Finance) 생태계로, 콘텐츠 크리에이터와 시청자가 온체인 상에서 실시간으로 상호작용하고 보상을 주고받을 수 있는 구조를 제공한다. $K 토큰은 해당 생태계 내에서 보상, 권한 행사, 결제 유틸리티 등의 역할을 수행하며, 스트리머·시청자·플랫폼 파트너 등 다양한 참여자에게 분배된다.

사이드킥은 디지털 콘텐츠 시장의 급변 속도에 대응해, 참여성과 탈중앙화를 핵심 가치로 삼은 새로운 경제 모델을 제시하고 있으며 솔라나 기반의 빠르고 저렴한 네트워크 성능을 바탕으로 실시간 콘텐츠-금융 연결성을 실현하고자 한다.

한편, 사이드킥은 비트겟, 바이비트, 쿠코인, 크라켄, MEXC 등 해외 거래소에서 거래 지원 중이다.