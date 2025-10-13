더본코리아, ‘연돈튀김덮밥’ 리브랜딩 기념 반값 행사 진행

더본코리아가 브랜드 ‘연돈튀김덮밥’ 리브랜딩을 기념해 대표 메뉴 ‘뚜껑열린치킨도시락(뚜열치)’을 반값에 판매하는 행사를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 가맹점과의 상생을 위해 할인 비용 전액을 본사가 부담하는 것이 특징이다. 14~15일, 21~22일, 28~29일 등 3주간 매주 화·수요일 총 6일간 진행되며, 행사 기간 매장에서 ‘뚜껑열린치킨도시락’을 주문하면 50% 할인을 받을 수 있다.

이번 할인은 매장 주문 시에만 적용되며, 중복 할인은 불가하다. 1인 최대 5개까지 구매 가능하며, 매장 상황에 따라 조기 종료될 수 있다.

(사진=더본코리아)

‘연돈튀김덮밥’은 기존 ‘연돈볼카츠’의 리브랜딩 버전으로, 간판 교체 등 브랜드 전환 작업이 전국적으로 순차 진행 중이다. 브랜드 교체에 필요한 약 30억 원 규모의 비용은 전액 본사가 지원한다.

관련기사

또한 브랜드 인지도를 높이기 위해 지난 2일부터 김포·제주국제공항, 주요 고속도로, 도심 상권(강남·이태원·명동·동대문 등)의 전광판과 지하철 미디어가든 등을 활용한 옥외 광고도 진행 중이다. 해당 광고 비용 역시 본사 전액 부담이다.

더본코리아 관계자는 “이번 행사는 새롭게 단장한 ‘연돈튀김덮밥’을 알리고, 가맹점과 소비자 모두가 만족할 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 브랜드 경쟁력 강화와 상생 경영을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.