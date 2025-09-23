더본코리아, 장기 운영 점포 로열티 단계적 인하한다

더본코리아가 장기 운영 점포를 대상으로 연차별 고정 로열티를 단계적으로 인하하기로 했다. 가맹점 평균 운영 기간이 5~6년인 점을 고려할 때 상당수 점주가 혜택을 받을 것으로 전망된다.

더본코리아는 지난 22일 서울 서초구 별관에서 제3차 상생위원회를 열고 이 같은 방안을 확정했다고 23일 밝혔다. 상생위원회는 가맹점 대표, 본사 임원, 외부위원이 참여하는 3자 협의체로, 지난 6월 출범했다. 이번 합의안은 내부 절차를 거쳐 내년 1월부터 시행된다.

이날 회의에서는 가뭄 피해를 입은 강릉 지역 빽다방 점포 지원, 악성 유튜버 대응 차원의 점주 호소문 발표 및 법적 조치 추진도 논의됐다. 앞서 결의된 배달 매출 로열티 50% 인하, 보증금 반환, 배달 플랫폼 수수료 개선, 임대료 카드결제 지원 등 조치의 이행 상황도 보고됐다.

지난 22일 제3차 상생위원회 정례회의를 마치고 기념촬영하는 모습 (사진=더본코리아)

특히 소규모 브랜드의 성장을 지원하기 위한 ‘연돈튀김덮밥’ 리브랜딩 건도 논의됐다. 이는 시민단체 출신 외부위원 안진걸 소장과 박경준 변호사의 제언에서 시작된 것으로, 본사는 간판 교체, 주방기기, 광고, 할인 행사 등을 지원하며 약 30억 원을 투입할 계획이다.

더본코리아는 앞으로도 정례 상생위원회를 통해 브랜드별 협의체 운영, 제도 개선, ESG 참여 등 다양한 분야에서 본사와 점주의 협력을 강화한다는 방침이다.