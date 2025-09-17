더본코리아 ‘연돈볼카츠’, 도시락 전문 브랜드 ‘연돈튀김덮밥’된다

더본코리아가 오는 25일부터 ‘연돈볼카츠’를 도시락 전문 브랜드 ‘연돈튀김덮밥’으로 리브랜딩한다고 17일 밝혔다.

이번 전환은 연돈볼카츠의 대표 메뉴로 자리 잡은 튀김덮밥 도시락 시리즈의 흥행을 바탕으로, 도시락 전문 브랜드로 경쟁력을 강화하기 위한 전략이라고 회사는 설명했다.

연돈튀김덮밥 시리즈는 지난해 5월 출시된 ‘뚜껑열린치킨도시락(뚜열치)’, ‘연돈도시락’, ‘고기많이채운튀김도시락’ 등이 히트 상품으로 떠올랐다. 이에 힘입어 지난해 하반기 연돈볼카츠 전체 매장의 월평균 매출은 출시 이전 상반기 대비 134% 증가했다.

논란이 된 더본코리아의 프랜차이즈 연돈볼카츠 매장 전경

더본코리아는 가맹점의 브랜드 전환을 위해 약 30억원 규모의 비용을 본사에서 전액 지원한다. 간판 교체, 주방 기기 및 주요 공급품 지원은 물론 전국 옥외 광고, 디지털 광고, 할인 프로모션 비용도 모두 본사가 부담한다.

연돈튀김덮밥 로고.(사진=더본코리아)

전환은 의무가 아닌 가맹점 신청에 따라 진행된다. 현재 일반 로드숍 매장 22곳 중 17곳(77%)이 전환을 신청했으며, 오는 25일부터 순차적으로 간판 교체가 이뤄질 예정이다. 다만 휴게소 등 특수 입지 점포 14곳은 도시락 메뉴를 판매하지 않아 리브랜딩 대상에서 제외된다.

관련기사

더본코리아 관계자는 “점주 협의체와 상생위원회를 통해 가맹점과의 소통을 강화하고 있다”며 “특화 메뉴를 보유한 소규모 브랜드의 경우, 대형 브랜드로 성장할 수 있도록 리브랜딩 등 다양한 지원책을 적극 추진할 것”이라고 말했다.

한편 연돈볼카츠는 당시 백종원 대표가 출연한 방송의 인기에 힘입어 가맹사업이 급속히 확장됐지만, 기대와 달리 실제 수익이 미치지 못해 폐점이 잇따르며 사회적 논란으로 번진 바 있다. 해당 사안은 현재 공정거래위원회를 통해 조사 중에 있다.