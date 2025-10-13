이랜드 미쏘, Y2K 감성 담은 ‘러프 엣지, 젠틀 코어’ 캠페인 공개

이랜드월드의 여성 SPA 브랜드 미쏘(MIXXO)가 13일 새 캠페인 ‘러프 엣지, 젠틀 코어(Rough Edges, Gentle Core)’를 공개했다.

캠페인 이름처럼 거칠지만 부드러운 콘셉트를 내세운 이번 컬렉션은 데미지, 스터드, 체인 장식 등 스트릿 요소에 레이스와 시스루 소재의 페미닌한 무드를 결합했다. 인디고·블랙 계열의 강한 색감과 소프트 핑크·아이보리·베이지 톤을 함께 배치해 대비의 미학을 강조한 점도 특징이다.

대표 아이템으로는 경쾌한 크롭 기장에 버튼 포인트를 더한 ‘크롭 블루종’, 체크 겉감과 솔리드 패턴을 배색한 ‘체크 후드 점퍼’, 주머니 참 장식이 돋보이는 ‘스트라이프 후드 집업’, 어깨에서 밑단까지 이어지는 버튼 라인이 특징인 ‘스터드 후드 집업’ 등이 포함됐다.

미쏘 캠페인 화보.(사진=이랜드월드)

미쏘는 이번 컬렉션 공개와 함께 Z세대 사이에서 인기를 얻고 있는 인플루언서 서지수와 협업한 룩북을 선보였다. 브랜드 특유의 젊고 유연한 감각을 시각적으로 담아냈다.

관련기사

이랜드 미쏘 관계자는 “이번 캠페인은 강렬함과 부드러움이 공존하는 Y2K 스타일의 확장판”이라며 “트렌디하면서도 편안한 스타일을 찾는 소비자에게 새로운 영감을 줄 것”이라고 말했다.

‘러프 엣지, 젠틀 코어’ 컬렉션은 이날부터 미쏘 공식 온라인몰과 전국 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.