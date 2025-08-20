지마켓·옥션, 여름 패션 아이템 할인 기획전 연다

지마켓은 옥션과 오는 24일까지 여름 패션 아이템을 최대 88% 할인 판매하는 ‘SPA 브랜드 파이널 시즌오프’ 기획전을 진행한다고 20일 밝혔다. 겨울 아우터 등 역시즌 특가전도 함께 만나볼 수 있다.

▲탑텐 ▲에잇세컨즈 ▲스파오 ▲로엠 ▲미쏘 ▲마인드브릿지 ▲지오다노 등 7개 SPA 브랜드가 참여하며, 캐주얼의류부터 여성의류, 남성의류까지 올 여름 인기를 끌었던 아이템을 할인가에 제안한다. 시즌오프 전용 할인쿠폰도 제공한다. 상품에 따라 최대 16% 할인되는 ‘SPA 브랜드 할인쿠폰’으로 지마켓과 옥션 고객이라면 누구나 5천 원 이상 구매 시 사용 가능하다.

날짜별로 오늘의 브랜드를 선정해 특가상품도 공개한다. 이날은 미쏘 편으로 ‘플리스 미니스커트’를 88% 할인 판매하고, 미쏘 클리어런스 세일 상품 등 추천상품을 공개한다. 오는 21일 마인드브릿지 편에서는 ‘두굿 소로나 카라티셔츠’를 제안한다. 이후에도 각 브랜드별 추천 특가상품을 순차적으로 만나볼 수 있다.

(사진=지마켓)

역시즌 특가상품도 할인 판매한다. 에잇세컨즈의 ▲‘하이넥 숏 다운 점퍼’ ▲‘심리스 후드 패딩 점퍼’ ▲‘심리스 웰론 하이넥 점퍼’ 등을 더욱 저렴한 가격에 구매 가능하다.

지마켓 관계자는 “스파 브랜드 제품을 엄선해 할인 혜택으로 선보이는 기획전을 마련했다”고 말했다.