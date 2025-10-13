청소년‧청년 정신건강 ‘빨간불’

청소년과 청년층의 정신건강이 위험 수준인 것으로 나타났다.

소병훈 더불어민주당 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 5년간 우울증으로 진료받은 환자는 총 489만9천832명이었다. 진료비는 약 3조859억원이었다. 조울증 환자는 총 63만9천407명, 진료비는 약 8천109억 원으로 집계됐다.

우울증 환자는 지난 2020년 83만2천483명에서 지난해 110만6천658명으로 약 32.9% 증가했다. 조울증 환자는 같은 기간 11만1천863명에서 13만9천725명으로 약 24.9% 늘었다.

사진=픽셀

여성 환자 비중이 남성보다 약 2배 많았다. 작년 우울증을 진단받은 여성 환자는 남성보다 약 38만 명이, 조울증은 약 3만5천 명 더 많았다.

우울증과 조울증 모두 전 연령대에서 환자가 증가했는데, 10대 이하와 30대에서 증가폭이 컸다. 2020년과 비교해 작년 연령별 우울증 환자 증가율은 ▲10대 이하 84.3% ▲30대 69.8% 등으로 나타났다. 조울증은 10대 이하 63.3%, 30대 45.2% 증가했다.

우울증 1인당 평균 진료비는 20년 56만8천556원에서 지난해 68만7천979원으로 약 21% 상승했다. 같은 기간에 조울증은 122만7천399원에서 130만4천841원으로 6.3% 늘었다.

소병훈 의원은 “최근 우울증과 조울증 환자가 늘어 치료비 부담도 증가하고 있다”라며 “청소년기와 사회활동 초기 세대의 정신건강 악화는 사회 전반의 구조적 경고 신호”라고 우려했다.

아울러 “병원 중심 대응으론 한계가 있어 학교·직장·가정 단위의 조기선별 체계 강화, 상담 접근성 개선, 성별 및 연령별 맞춤형 정신건강 프로그램 상시화 등 생활 속에서 신속하게 지원받을 수 있는 지역 기반 정신건강 관리 체계가 필요하다”라고 덧붙였다.