10시간 넘게 침착맨과 함께 OTT로 애니메이션 시청?

대표 OTT 티빙이 오는 18일 오전 11시부터 유튜브 크리에이터 침착맨과 애니메이션 ‘귀멸의 칼날’ 1기 26화 전편 ‘같이볼래’ 라이브를 진행한다고 밝혔다.

티빙의 ‘같이볼래?’는 올해 7월 국내 OTT 최초로 선보인 인터랙티브 서비스로, 스페셜 호스트와 함께 같은 콘텐츠를 실시간으로 시청하며 채팅으로 소통하는 방식으로 진행된다.

총 시청시간 10시간이 넘는 연속 라이브 방송을 시도하는 점이 주목된다. VOD 중심의 OTT 서비스가 장시간 실시간 방송을 도입헌 거윤대 크리에이터와 팬덤을 연결하는 새로운 시청 경험을 마련했다는 점도 눈길을 끈다.

티빙 관계자는 “오랜 시간 많은 사랑을 받아온 흥행 대작을 TV나 극장이 아닌 OTT에서 실시간으로 만나는 새로운 경험이 될 것”이라며, “크리에이터의 개성과 티빙의 인터랙티브 서비스가 만나 새로운 시청 문화를 만들어갈 것으로 기대한다”고 말했다.

2019년 4월 처음 방영된 ‘귀멸의 칼날’은 동명의 원작 만화에서 출발한 애니메이션 시리즈로, ‘귀멸의 칼날’ 1기부터 4기까지의 TV시리즈와 다수의 특별 편집판, 그리고 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편(2020)’ 등이 크게 흥행한 인기작이다.

티빙에서 제공되는 ‘귀멸의 칼날: 도공마을편’, ‘귀멸의 칼날: 합동강화 훈련편’, ‘귀멸의 칼날: 환락의 거리편’ 등 총 3개 시리즈는 누적 시청시간 기준으로 티빙 전체 애니메이션 카테고리 상위 3위를 모두 차지하고 있다.