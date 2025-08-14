티빙, ‘팬덤중계’ 8월 셋째 주 라인업 공개

티빙의 신규 서비스 ‘같이볼래?’의 일환인 ‘팬덤중계’가 8월 셋째 주말 게스트 라인업을 공개한다고 14일 밝혔다.

‘팬덤중계’는 각 구단의 팬인 셀럽들이 직접 마이크를 잡고, 팀에 대한 애정과 해박한 지식을 바탕으로 중계에 참여하는 콘텐츠다. 중계는 단순한 경기 해설을 넘어 응원과 공감을 중심에 두고 진행되며, 실시간 채팅 기능 ‘티빙톡’을 통해 이용자와 출연진 간 양방향 소통도 가능하다. 특히 무더위 속 직관이 어려운 야구 팬들에게 ‘집관’의 새로운 즐거움으로 자리 잡았다.

8월 16일 한화 vs NC, KIA vs 두산

16일에는 한화 이글스와 NC 다이노스의 경기에 한화 팬 매직박과 NC 팬 김동하가 출연한다. 티빙 오리지널 <야구 대표자 : 덕후들의 리그>에서 팀 사랑을 드러낸 두 사람은 이번 중계에서도 열정과 위트를 바탕으로 팬들과 호흡하며 치열한 응원전을 펼칠 예정이다.

같은 날 열리는 KIA 타이거즈와 두산 베어스 경기에는 KIA 팬 박성광과 두산 팬 케이윌이 나선다. 각 팀을 대표하는 연예계 ‘찐팬’인 두 사람의 불꽃 튀는 응원 대결이 예상된다.

8월 17일 삼성 vs 롯데

17일에는 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠의 경기가 열린다. 삼성 팬 대표로 가수 우디와 릴카가, 롯데 팬 대표로 인플루언서 꽃겨울과 스윗소로우 김영우가 출연한다. 서로 다른 개성과 응원 스타일을 가진 두 조합의 대결이 색다른 재미를 선사할 전망이다.

한편 티빙은 ‘팬덤중계’ 외에도 티빙슈퍼매치, 멀티뷰, 타임머신, 경기 하이라이트 검색 기능 등 야구 팬을 위한 맞춤형 콘텐츠와 기능을 지속 확대하고 있다. ‘팬덤중계’의 상세 일정과 출연자 정보는 티빙 공식 채널에서 확인할 수 있다.