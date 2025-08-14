토종 OTT, VOD 이어 실시간 콘텐츠에 빠졌다

다시보기(VOD) 서비스를 주력으로 삼아온 토종 OTT들이 실시간 콘텐츠에 무게를 싣기 시작했다. 스포츠 이벤트를 비롯해 예능을 결합한 형태로 과거와는 다른 시청 경험을 제공하는 식이다.

급격히 상승한 오리지널 콘텐츠 제작 경쟁 속에서 비용 부담을 줄이며 새로운 시청자 유입 전략으로 풀이된다.

티빙은 지난달 실시간 인터랙티브 서비스 ‘같이볼래?’를 선보였다. 이 서비스는 같이 보는 경험과 실시간 소통을 결합한 포맷을 스포츠, 예능, 드라마 등 다양한 장르에 접목시킨 방식이다.

예컨대 프로야구 경기 바탕의 티빙의 스포츠 팬덤중계는 경기에 출전하는 각 팀의 팬이 게스트로 출연한다. 지난달 19일 잠실야구장에서 열린 LG트윈스와 롯데자이언츠 경기 중계 외에 조현일 해설가와 가수 인호진이 출연하는 콘텐츠를 별도로 배치하는 것이다.

티빙 관계자는 “팬덤중계 공개 이후 긍정적인 반응을 확인했다”며 “향후 포트폴리오를 늘려갈 예정”이라고 했다.

쿠팡플레이는 오는 22일 첫선을 보이는 라이브 스포츠 쇼 ‘쿠플쇼’를 선보일 예정이다. 역시 축구 경기 생중계와 별도로 전문가와 다양한 게스트가 주요 경기 분석과 토크, 예능 요소를 결합해 선보이는 콘텐츠다.

기존 지상파나 케이블 방송과 같이 매주 월요일과 금요일 밤 10시 등 특정 편성 시간을 마련해 주요 경기 프리뷰나 하이라이트, 비하인드 분석 등의 콘텐츠를 제작해 송출하는 형태다.

이를 두고 제작비 부담은 줄이면서 콘텐츠 다양화를 꾀하는 전략이란 평가가 나온다.

안정상 한국OTT포럼 회장은 “OTT의 스포츠 라이브 강화는 제작비 부담을 줄이면서도 이용자 선호도가 높은 장르를 확보하려는 생존 전략”이라며 “드라마, 영화처럼 제작비가 많이 드는 콘텐츠 대신, 스포츠는 충성도 높은 팬층과 재방문 효과가 커서 효율이 높다”고 설명했다.

이어, “티빙과 쿠팡플레이, 두 플랫폼 모두 VOD와 라이브를 병행해 시청자층을 넓히고, 스포츠를 고객 유지와 확보 수단으로 활용하고 있다”며 “이러한 스포츠 중심 콘텐츠 활성화는 국내뿐 아니라 해외 OTT 시장에서도 공통적으로 나타나는 흐름이며, 앞으로도 지속될 가능성이 크다”고 내다봤다.