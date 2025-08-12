쿠팡플레이, 생중계 축구 분석 콘텐츠 ‘쿠플쇼’ 출시

쿠팡플레이가 국내 OTT 최초로 축구만을 전문적으로 다루는 신개념 스포츠 콘텐츠 ‘쿠플쇼’를 생중계로 선보인다고 12일 밝혔다.

오는 8월22일 밤 10시 첫 공개되는 스포츠 콘텐츠 ‘쿠플쇼’는 쿠팡플레이가 직접 기획·제작·송출한 오리지널 콘텐츠로, 축구 전문가와 다양한 게스트들이 주요 경기 분석과 심층 토론, 예능적 요소를 결합해 선보이는 새로운 형식의 라이브 축구 쇼다. 매주 월요일과 금요일 밤 10시에 공개될 예정이며, 월요일에는 그 주에 예정된 경기들을 미리 살펴보는 프리뷰 중심으로 진행된다.

팬들은 ‘쿠플쇼’를 통해 프리미어리그, 라리가, 분데스리가, 리그1 등 유럽 빅리그부터 K리그, 대한민국 국가대표 경기까지 쿠팡플레이에서 중계된 한 주간의 빅매치들을 다채롭고 깊이 있게 되짚어볼 수 있다. 경기 중 놓쳤던 순간이나 비하인드 스토리에 전문가의 날카로운 분석과 유쾌한 토크를 더해, 축구 팬들에게 새로운 방식의 스포츠 경험을 선사할 예정이다.

진행은 대한민국 축구 중계의 아이콘, 배성재 캐스터가 맡는다. 약 20년간 국가대표 A매치부터 K리그, 해외축구까지 중계해 온 그는, 특유의 재치 있는 입담과 풍부한 현장 경험으로 ‘쿠플쇼’만의 깊이 있는 분석을 이끈다. 게스트로는 장지현·임형철 해설위원, 에이핑크 오하영도 함께해 공신력 있는 토크와 숨은 관전 포인트를 짚는다.

특히, 쿠팡플레이 중계진이 각 경기 승부를 예측하는 ‘핫매치 프리뷰’ 코너는 시즌 종료 후 ‘축잘알’ 시상식으로 이어지며, 출연진 간의 자존심을 건 승부와 색다른 재미를 전달한다.

아울러 다양한 시선과 톡톡 튀는 기획 코너들이 더해져 ‘쿠플쇼’만의 차별화된 재미를 완성한다. 피식대학 이용주가 축구 비전문가의 시선으로 해외 축구 및 K리그 이슈를 풀어내는 ‘피식 통신’, 걸그룹 아이돌의 축구 도전기 ‘발롱돌’, AI가 재치 있게 풀어주는 축구 풍자 ‘쿠플쇼!츠’까지 다양한 콘텐츠들이 ‘쿠플쇼’에 담긴다.

쿠팡플레이 관계자는 “쿠플쇼는 축구 팬이라면 누구나 기다렸을 콘텐츠”라며 “단순한 경기 분석을 넘어, 축구를 다양한 시각에서 즐길 수 있는 새로운 시도를 담았다”고 말했다.