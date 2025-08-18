"윤두준·김슬기와 '냥육권전쟁' 같이볼래?"

티빙이 실시간 인터랙티브 콘텐츠 서비스 ‘같이볼래?’의 신규 라이브로 tvN '냥육권전쟁'의 두 주연배우 윤두준과 김슬기와 함께한다고 18일 밝혔다.
이번 라이브는 tvN과 티빙이 동시에 선보인 단편 드라마 큐레이션 ‘오프닝 2025’의 첫 작품 냥육권전쟁과 함께하며, 짧지만 강렬했던 드라마 종영의 아쉬움을 배우와 팬이 함께 달래는 특별한 시간이 될 예정이다.
냥육권전쟁은 이혼을 앞둔 부부가 같이 키우던 고양이의 양육권을 두고 다투는 모습을 그린 드라마다. 특히 윤두준·김슬기 배우는 지난 2015년 MBC 드라마 '퐁당퐁당 LOVE' 이후 10년 만에 재회해 색다른 케미를 선보였다.
오는 21일 저녁 7시에는 두 배우가 지난 17일에 방영된 냥육권전쟁를 함께 시청하며, 드라마 속 비하인드를 풀어낼 예정이다. 또한 실시간 채팅 서비스 ‘티빙톡’을 통해 팬들이 자유롭게 반응과 의견을 나누며, OTT 특화형 팬 참여 경험을 한층 강화할 계획이다.
티빙은 이번 ‘같이볼래?’ 라이브를 통해 배우들의 진솔한 매력과 비하인드 토크를 선보이며, 드라마 종영 이후에도 팬들과의 소통을 이어가고자 한다.