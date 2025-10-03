드론 두 대 크레인에 '쾅'…충돌 사고 조사 받는 아마존, 피닉스서 배송 재개

아마존이 드론 충돌 사고로 연방 규제기관의 조사를 받게 된 뒤 중단했던 애리조나주 피닉스 인근 드론 배송을 오는 금요일부터 재개한다.

3일 블룸버그통신에 따르면 미국 연방항공청(FAA)은 성명을 통해 지난 1일 오전 10시경 아마존 MK30 드론 두 대가 고정된 크레인과 충돌했다고 밝혔다.

이번 일로 인명 피해는 발생하지 않았지만, 사고 지점인 애리조나 톨레슨에서는 한 대가 지상에서 불이 붙은 것으로 확인됐다. FAA와 국가교통안전위원회(NTSB)는 현재 이 충돌 사고에 대한 조사를 진행 중이다.

(사진=지디넷코리아 DB)

아마존의 드론 배송은 이번 주 금요일 톨레슨에서 재개된다. 회사는 연방 기관들과 계속 협력할 예정이다.

아마존의 드론 배송 프로그램 프라임 에어는 향후 10년 안에 연간 5억 건의 배송을 목표로 하고 있다. 현재는 창고에서 소비자 가정으로 물품을 운송하는 초기 상업 단계다.

그러나 이 과정에서 여러 기술적 문제와 추락 사고가 보고됐다. 지난해 12월에는 가벼운 비로 인해 자율 드론 2대가 혼란에 빠져 스스로 프로펠러를 정지시키는 사고도 있었다.



이번 일에 대해 아마존 대변인 테런스 클라크는 이메일을 통해 "내부 검토 결과 드론이나 이를 뒷받침하는 기술에 결함은 없었다"며 "크레인과 같은 이동식 장애물을 더 잘 감시하기 위해 향상된 시각적 지형 점검 절차를 도입했다"고 밝혔다.