KT, ‘믿:음 K’ 개방해 스타트업·개발자 협력 강화

KT가 국내 AI 생태계 조성에 앞장서겠다는 방침과 함께, ‘AI 스타트업 LLM 챌린지’ 출범식과 ‘K 인텔리전스 해커톤 2025’를 진행했다고 2일 밝혔다.

KT는 AI 기술의 건전한 발전과 사회적 가치 실현을 위해 개발자 지원부터 중소벤처기업과 협력까지 다양한 활동을 진행하고 있다. 특히 AI 대전환 시대를 맞아 기업 경쟁력의 핵심 요소인 기술력 확보를 위해 중소벤처기업부가 주최한 ‘AI 스타트업 LLM 챌린지’에 수요기업으로 참여했다.

‘AI 스타트업 LLM 챌린지’는 대기업의 LLM 인프라를 AI 스타트업에 개방하고, 협업을 통해 제조·금융 등 다양한 산업군에 특화된 AI솔루션 개발하는 정부 사업이다. KT는 AI 사업화를 위한 기술 파트너 발굴을 위해 참여를 결정했으며, 스타트업들에게 자사 LLM 모델 ‘믿:음 K’를 개방했다.

AI 스타트업 LLM 챌린지 출범식

이번 챌린지에는 총 148개 스타트업이 참여 의사를 밝혔으며, KT는 기술역량 평가를 통해 최종 6개 기업을 선정했다. 선정된 스타트업들은 AI보안 및 소상공인 콘텐츠 생성, 건설 현장 데이터 분석 등 다양한 분야의 기술들을 보유 중이며, KT는 이들과 함께 공공·교육·소상공인 등 핵심 분야에 최적화된 AI 솔루션 개발을 진행한다.

이 과정에서 KT는 스타트업들에게 개발에 필요한 지원과 함께 솔루션에 대한 기술검증(PoC) 기회도 제공한다. KT는 올해 안으로 기술검증을 수행할 예정이며 이후 스타트업들과 사업화를 위한 협업도 지속할 예정이다.

AI agent 개발 대회 시상식

KT는 최근 국내 AI 생태계의 전반적인 성장을 위해 개최한 ‘K 인텔리전스 해커톤 2025’도 마무리했다.

이번 행사는 AI 에이전트 개발 경진 대회로, 지난 8월 ‘한국적 AI로 상상하고 창조하라’는 부제로 시작됐다. KT는 1천500명의 대학생, 일반인·개발자 등이 참가해 약 한 달 반 기간동안 예선과 본선을 거쳐 다양한 AI 아이디어를 선보였다고 전했다.

이번 대회는 KT가 자체 개발한 ‘믿:음 K’를 활용한 B2B·B2G AI 에이전트 개발과 마이크로소프트(MS)와 협업한 ‘SOTA K’ 기반의 프롬프트 엔지니어링 등 두 가지 방식으로 진행됐다.

‘믿:음 2.0’ 활용 분야에서는 ‘직무 교육 개인화 학습 에이전트’를 개발한 팀이, ‘SOTA K’ 활용 분야에서는 ‘역사 인물과의 대화’ 서비스를 선보인 개인 참가자가 각각 대상을 수상했다. ‘직무 교육 개인화 학습 에이전트’는 높은 실용성과 서비스 확장 가능성을 인정받았으며, ‘역사 인물과의 대화’ 서비스는 사용자에게 몰입감 있는 학습 경험을 제공한다는 점에서 높은 평가를 받았다.

이와 함께 KT는 다양한 기업 및 개발자들과 협력해 한국 현실에 맞는 AI 기술 적용과 관련 생태계 확장에 노력할 방침이라고 밝혔다.

배순민 KT 기술혁신부문 AI 퓨처 랩장은 “개방형 협력과 기술 공유를 통해 AI 생태계의 지속 가능한 성장과 사회적 가치 실현을 위해 노력해 갈 것”이라고 말했다.