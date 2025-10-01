KT "월 7700원에 국제전화 120분 무료"

구독형 서비스 ‘001글로벌Free’ 출시

방송/통신입력 :2025/10/01 11:54    수정: 2025/10/01 12:48

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

KT가 전 세계 어디든 국제전화를 월 120분 무료로 이용할 수 있고, 초당 3.3원의 할인 요금으로 통화할 수 있는 구독형 서비스 ‘001글로벌Free’를 출시했다고 1일 밝혔다.

001글로벌Free는 통신사에 관계없이 이동전화 가입자라면 누구나 이용할 수 있으며, KT 이용자는 유선전화에서도 사용할 수 있다. 월정액은 7천700원으로, 전 세계 모든 국가에 120분 무료 통화를 제공한다. 무료 제공 시간을 초과하면 001 표준요금 대비 86% 저렴한 초당 3.3원 요금이 적용된다.

KT는 글로벌 비즈니스 수요 증가와 K컬쳐 확산에 따른 유학·체류 외국인 증가 추세에 맞춰, 이용자들이 전 세계 어디든 고품질의 국제전화를 부담 없이 이용할 수 있도록 이번 상품을 마련했다.

관련기사

출시를 기념해 오는 10월31일까지 가입한 이용자에게는 첫 달 월정액의 50%를 할인하는 프로모션을 제공한다. 가입은 KT닷컴, 마이케이티 앱, KT대리점에서 가능하다.

오성민 KT 영업·채널본부장 상무는 “글로벌 소통이 일상화된 시대에 이용자들이 언제 어디서나 부담 없이 국제전화를 이용할 수 있도록 이용자 니즈에 맞춘 혁신적인 상품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
KT 국제전화

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'AI페스타'서 확인한 한국 AI 파워…"세계 최고 향해 뛰자"

차세대 'K배터리' 성패 가를 정책 포인트 두가지

"AI 휴먼에서 도면 자동화까지"…KOSA 선정 21개 AI 혁신 기업 한자리

제조업 자율화 이끄는 '피지컬 AI'…포스코DX는 어떻게 쓰고 있을까?

ZDNet Power Center