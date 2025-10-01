KT "가장 한국적인 AI로, 가장 AI 잘 쓰는 국가로”

“가장 한국적인 AI로 국민, 산업, 공공에 변화를 가져오겠다.”

배순민 KT AI퓨처랩장은 거듭 ‘한국적인 AI’를 강조했다. K인텔리전스를 내세우는 KT가 추구하는 AI에 대한 철학과 가치, 전략이다.

배 상무는 30일 2025 AI 주간에 맞춰 서울 삼성동 코엑스에서 개막한 ‘AI 페스타’ 부대 행사인 ‘초거대AI 서밋’에 기조연설을 맡아 “AI로 일하는 방식, 즐기는 방식, 소통하는 방식이 바뀌고 있다”며 “KT는 누구나 체감할 수 있고 전문적이며 가장 안전한 AI를 지향하고 있다”고 밝혔다.

이어, “우리의 목표는 AI를 가장 잘 쓰는 국가로 도약하는 것”이라며 K인텔리전스 요소로 K에이전트, K스튜디오, K RAG, K RAI, K모델, K클라우드 등을 꼽았다.

배순민 KT AI퓨처랩장

클라우드를 통해 데이터를 수집하고 스튜디도를 통해 AI 모델을 가다듬어 각각의 용도에 맞는 에이전트를 개발하는 방식이다.

이를테면 고객센터 앱 ‘마이케이티’나 소상인 매장관리 플랫폼 ‘사장이지, 미디어 서비스에서 지니TV 에이전트 등 상황에 따라 적합한 서비스를 제공한다.

아울러 산업 유형에 따라 초개인화가 특징인 금융업종, 공정 관리에 초점을 맞춰야 하는 제조업, 제품에 따른 분류가 필요한 유통 등 각기 수요에 적합하게 맞춤형 AI 패키징이 필수적이다.

이때 AI 모델은 가장 한국적인 데이터를 담아 한국 문화가 내재된 AI를 만든다는 전략이다. 국내 정서나 한국어 고유의 소통 방식, 한국만의 역사와 지리, 제도를 담아야 실제 AI 서비스를 활용할 때 쓰임새가 높아진다는 뜻이다.

KT는 이를 위해 민관 산학연 협의체 ’K데이터 얼라이언스‘를 운영하고 있다. AI 서비스에 한국어와 한국 사회의 특수성을 최대한 반영하겠다는 의지다.

한국적 AI와 함께 안전하고 책임 있는 AI도 필수 요소다. 이용자에 안전하고 설명할 수 있는 방식으로 AI가 작동해야 하고 원칙과 정책을 수용하는 AI를 갖춰야 안심하고 AI를 쓸 수 있기 때문이다.