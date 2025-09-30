[영상] "대한민국 AI 혁신, 한눈에"…AI페스타 2025 현장

글로벌 빅테크와 국내 기업·정부·학계가 모인 최대 규모 AI 컨퍼런스 ‘AI페스타 2025’가 30일 서울 코엑스에서 막을 올렸다.





'AI페스타 2025'에는 총 203개 기업이 466개 부스를 통해 AI 혁신이 어디까지 와 있는지 생생하게 보여줬다.

개막 첫날인 30일부터 전시와 체험을 즐기려는 참관객들이 몰리면서 뜨거운 열기를 보였다. 개막식에는 배경훈 과기정통부 장관을 비롯한 정부 인사들이 참석해 AI 비전과 전략을 제시했다.

개막식에 앞서 열린 '초거대 AI 서밋'에서는 오픈AI·퍼플렉시티 등 글로벌 기업들이 한국을 핵심 파트너로 지목하며 협력 방안을 발표해 눈길을 끌엇다. KT·LG·네이버클라우드·리벨리온·SK텔레콤·업스테이지 등 국내 주요 기업들도 한국형 기술 청사진과 사업 구상을 제시했다.





관련기사

이와 함께 양자컴퓨터의 미래를 다룬 ‘퀀텀 포럼’과 AI 보안 전략을 논의한 ‘대한민국 사이버보안 컨퍼런스’도 열렸다.



과기정통부 AI 주간의 최대 행사인 ‘AI페스타 2025’는 9월 30일부터 10월 2일까지 사흘간 계속된다.