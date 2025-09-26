[현장] KT, 'MS 파워플랫폼' 날개 달고 AI 전환 가속…"전 직원 개발자 시대"

KT가 마이크로소프트(MS)의 '코파일럿'과 '파워플랫폼'을 앞세워 전 직원의 인공지능(AI) 에이전트 개발자 전환에 속도를 낸다. 코딩 지식이 없는 직원도 단 이틀 만에 업무 자동화(RPA)를 완성하는 등 로우코드(Low-code) 플랫폼을 통해 AI 혁신 문화를 전사적으로 확산시키겠다는 것이다.

MS는 26일 서울 GS타워에서 'AI 위크 : 제조업의 미래, 에이전틱 AI로 다시 쓰다' 행사를 개최했다. 이날 발표자로 나선 김범수 KT 팀장은 'AI 전환을 위한 코파일럿 및 파워플랫폼'을 주제로 회의 AI 내재화 전략을 공개했다. MS의 코파일럿 스튜디오 최우수전문가(MVP)이기도 한 김 팀장은 실제 경험을 바탕으로 한 생생한 성공담을 풀어냈다.

그는 "과거 타사 RPA를 4년간 운영하다 MS 'M365'로 전환하라는 지시를 받았다"며 "교육도 없이 파워 오토메이트를 처음 써봤는데 기존 RPA 마이그레이션을 단 이틀 만에 혼자서 끝냈다"고 강조했다.

김범수 KT 팀장 (사진=조이환 기자)

복잡한 코딩 기반 자동화 시대가 저물고, 누구나 쉽게 AI를 활용하는 시대가 왔음을 시사한 것이다.

KT AI 확산의 첫 단추는 '프롬프톤(Prompthon)'이었다. 전 직원을 대상으로 자신의 업무 개선 아이디어를 프롬프트로 직접 설계하는 해커톤을 진행한 것으로, 이 과정에서 MS의 전문가들이 투입돼 직원들의 아이디어를 날것 그대로의 프롬프트로 다듬는 과정을 도왔다.

이를 통해 ▲수십 건의 제안요청서(RFP)를 AI로 분석해 사업 가치를 판단하는 에이전트 ▲협력사별 정산 자동화 에이전트 ▲소상공인 업종에 맞춘 통신 패키지를 추천하는 에이전트 등 실용적인 개인 AI가 탄생했다.

김 팀장은 현장에서 직접 프롬프트를 코파일럿에 입력해 전문가 수준의 논문을 순식간에 작성하는 에이전트를 시연하며 "스스로 만든 '에이전트 만드는 에이전트' 때문에 연구소 강의가 5회차 만에 중단됐다"며 "AI로 직업을 잃은 첫 사례가 바로 나"라고 농담했다.

김범수 KT 팀장 (사진=조이환 기자)

개인 AI 역량은 '팀 AI'로 자연스럽게 확장됐다. 김 팀장은 부임한 첫 주말, MS 파워앱스를 이용해 이틀 만에 팀 업무용 모바일 포털 앱을 직접 만들었다. 이를 통해 팀의 성과를 즉시 전사에 공유하며 높은 평가를 받을 수 있었다는 설명이다..

이러한 성공 사례들이 모여 KT는 'AI와 함께 일하자'라는 이름의 사내 어워드를 개최하는 등 전 직원이 AI 혁신에 동참하는 기업 문화를 안착시켰다. 현재는 전 직원이 코파일럿 스튜디오를 활용할 수 있는 역량을 갖춰 자발적으로 AI 에이전트를 만들고 있다는 설명이다.

김범수 팀장은 "자동화의 편의성을 전 직원이 먼저 체감해야 AI를 제대로 쓸 수 있다"며 "결국 핵심은 프롬프트 역량으로, 개개인의 프롬프트 능력과 로우코드 제작 능력이 갖춰질 때 비로소 전사적인 AI 확산이 이뤄질 수 있다"고 강조했다.