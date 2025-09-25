KT알파쇼핑, F/W 패션쇼서 신상 40여종 공개

KT알파 쇼핑(대표 박승표)이 24일 F/W 시즌을 맞아 AI가상모델과 실제 모델이 함께한 프리미엄 패션 쇼케이스를 잠실 소피텔 앰버서더 호텔에서 열었다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 ‘Timeless Edit – 당신의 시간, 스타일이 되다’ 라는 주제로, 시간이 지나도 변하지 않을 자신만의 스타일을 찾아가는 여정을 담아 기획했다.

자체(PB) 브랜드 ▲르투아(LE TROIS)를 비롯해 공동기획 전략 브랜드 ▲새미보이트(SAMMY VOIGT), ▲초우즌(CHOWOOSEN), 이번 시즌에 신규로 선보이는 ▲까이에 아뜰리에 ▲겜미 등 총 16개 브랜드가 참여해 40여개의 F/W 아이템을 선보였다.

KT알파 쇼핑 25FW패션쇼케이스 현장_런웨이 피날레

특히 이번 쇼케이스는 AI 영상 합성 기술과 스타일링 알고리즘을 활용한 가상 모델의 쇼케이스와 실제 모델이 함께하는 런웨이로 관객들에게 새로운 방식의 패션 경험을 제공했다. AI로 구현된 가상 모델들이 글로벌 랜드마크를 배경으로 실감나는 런웨이를 펼친 뒤, 실제 모델들이 런웨이에 올라 각 브랜드의 F/W 스타일을 감각적으로 완성했다.

런웨이에는 강승현, 심소영, 안젤리나 다닐로바 등 모델들이 참여해 브랜드별 스타일을 감각적으로 선보였으며, 박은혜, 윤지민 배우, 민우혁∙이세미 부부 등 셀럽과 인플루언서, KT알파 쇼핑 VIP 고객, 파트너사 관계자 등 약 70여 명이 참석해 전시존 등 다양한 콘텐츠를 체험했다.

KT알파 쇼핑의 이번 시즌 컬렉션은 뉴트럴 컬러와 깊이 있는 톤, 그리고 캐시미어·스웨이드·울·가죽 등 고급스러운 소재를 활용해, 세련되면서도 실용적인 스타일을 선보였다. 모던한 디자인에 섬세한 디테일을 더해 4060 여성 고객의 일상에 품격과 여유를 더하는 스타일을 제안한다.

이러한 시즌 방향성을 바탕으로 쇼케이스는 세 가지 테마로 구성해 브랜드별 컬렉션을 선보였다.

▲Retro Glam(레트로 글램, 세련된 빈티지 감성) 테마는 르투아, 라스튜디오, 까이에 아뜰리에, 안나수이, 겜미, 시슬리 6개 브랜드가 참여해 복고풍 디자인에 현대적인 감각을 더한 스타일을 선보였다. 강렬한 색상과 개성 있는 실루엣이 특징이다.

▲Natural Cozy(내추럴 코지, 내추럴 무드의 데일리룩) 테마는 새미보이트, 브루노제이, AK앤클라인, 앱섹, 베네통 5개 브랜드가 자연 소재와 부드러운 색감을 활용해 편안하면서도 멋스러운 데일리룩을 선보였다.

▲Romantic Lux(로맨틱 럭스, 우아한 클래식 무드) 테마는 초우즌, 에스까다, 이상봉에디션, 스튜디오제타, 리자데이 5개 브랜드가 참여해 고급 소재와 섬세한 디테일로 여성스러움을 강조한 우아한 스타일을 제안했다.

특히 ‘르투아(LE TROIS)’는 KT알파 쇼핑의 PB 브랜드로, 프리미엄 품질과 감각적인 디자인을 바탕으로 일상의 고급스러움을 지향한다. 2022년 출시 이후 누적 주문액 902억원, 주문 건수 101만건을 돌파했다. 또한 KT알파 쇼핑에서 단독 론칭한 프랑스 신진 디자이너 새미 보이트 협업 브랜드 ‘새미보이트(SAMMY VOIGT)’는 출시 5개월 만에 주문액 33억원을 기록하며 자리잡고 있다. 여기에 업계 최초로 1세대 쇼호스트 최현우 씨와 함께 론칭한 브랜드 ‘초우즌(CHOWOOSEN)’은 KT알파 쇼핑의 대표 프로그램인 ‘최현우’s Choice’를 통해 소개되고 있다.

KT알파 박승표 대표는 “패션 카테고리를 전략적으로 강화해왔고, 이번 시즌 더욱 다양한 브랜드와 라인업을 선보일 예정”이라며, “단순한 상품 유통을 넘어 고객의 라이프스타일과 브랜드 철학을 연결하는 차별화된 플랫폼으로 진화해 나가겠다. 특히 AI 기반 영상 기술을 활용한 디지털 패션 콘텐츠 개발을 지속적으로 확대해, 기술과 감성이 융합된 새로운 쇼핑 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.