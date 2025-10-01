韓 AI 최대축제 한가운데 빛으로 꾸민 KT AI 기술

외국인 관람객들이 줄지어 찾는다. 한국적 인공지능(AI)을 내세운 KT 이야기에 귀를 기울인다. 과학 유튜버 궤도가 직접 찾고, 배경훈 과학기술부총리를 비롯한 인사들의 발길도 머문다.

AI 주간을 맞아 서울 삼성동 코엑스에서 개막한 ‘AI 페스타’에 KT는 회사의 AI 브랜드 ‘K인텔리전스’를 내세워 전시 부스를 꾸몄다. ‘빛의 정원’ 콘셉트로 꾸려진 KT의 전시 부스는 물길, 숲, 다리, 화원, 마당 등의 테마로 구성됐다.

‘빛의 물길’ 테마로 꾸며진 부스 중앙에는 대형 전광판에 쏟아지는 빛으로 수놓은 정원 풍경을 담았다. 밝은 빛은 KT의 AI 기술을 비유한 것으로, 한국적 AI가 일상에 빛이 되어준다는 의미다. 딱딱하게 느껴질 기술 전시에도 빛이 머무는 정원으로 표현해 자연을 느끼게 하는 점이 눈길을 끄는 부분이다.

물길을 따라가면 KT가 내세우는 한국적 AI 대표기술인 ‘믿:음 K 2.0 Pro’와 GPT-4o 기반 한국적 AI 모델 ‘SOTA K built on GPT-4o’가 전시됐다. KT가 최근 공개한 SOTA K는 한국어와 한국의 특유 맥락을 제대로 반영하지 못한 기존 LLM 한계를 보완하기 위해 고품질 한국 특화 데이터를 학습에 활용했다. 이를 바탕으로 MS와 협업해 한국형 GPT-4o를 내놓은 것이다.

별도 실내 공간으로 꾸며진 ‘빛의 숲’ 테마 부스에는 GPU 구독형 서비스 ‘K GPUaaS’, 클라우드 전환을 돕는 ‘Cloud MSP’, 통합형 프라이빗 클라우드 서비스 등 기업의 AI 전환을 돕는 기술을 체험하며 이해할 수 있게 했다.

‘빛의 다리’ 테마 공간에는 여러 산업에 따른 각자의 업무 상황에서 AI 플랫폼과 AI 에이전트가 실제 적용된 사례가 전시된다.

메리츠화재에 적용된 AI 세일즈 어시스턴트, 대법원 AI 법률 특화 플랫폼, CCTV 영상으로 실종자를 찾는 CCTV AI 영상분석 서비스, 글로벌 B2B 유통사에 제공된 AI 구매업무 효율화 에이전트, 제조분야 AI 오더 어시스턴트 등이 소개됐다.

관련기사

‘빛의 화원’ 테마 공간에는 일반 이용자가 쉽게 접할 수 있는 AI 서비스가 전시됐다. 소상공인 전용 AI 서비스 ’사장이지’, 고도화된 B2C AI 에이전트 ‘마이 K’, 생성형 AI 기반의 구독 서비스 ‘AI 구독: 모아진, 콴다, 딥엘’, 멀티모달 AI 에이전트가 탑재된 ‘로봇 AI 에이전트’ 등을 직접 체험할 수 있다.

관람객의 발길이 마지막으로 머무는 ‘빛의 어울림’ 테마 공간에서는 KT위즈 등 스포츠 콘텐츠롤 기반으로 AI를 체험할 수 있게 했다.