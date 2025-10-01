별 모래 언덕, 바위 지형과 충돌하다…왜? [우주서 본 지구]

사하라 사막의 황금빛 모래 언덕과 척박한 바위투성이 지형이 극명하게 대비되는 위성 사진이 공개돼 눈길을 끌고 있다고 과학전문매체 라이브사이언스가 30일(현지시간) 보도했다.

이 사진은 2017년 우주에서 촬영한 것으로, 화면의 주황색 모래 언덕은 사하라 사막 북부 약 14만㎢에 달하는 거대 사구지역으로 ‘에르그(erg)’라고 불린다. 이 대비되는 지역은 아프리카 알제리와 리비아국 경선과 맞닿아 있다.

이 사진은 알제리의 별 모래 언덕과 리비아에 위치한 바위 지형의 극명한 대조를 보여준다. (출처=NASA/EarthKAM)

에르그에는 수백 개의 별이 뿌려진 것 같은 언덕이 자리하고 있다. 미국 국립공원관리청에 따르면, ‘별 모래언덕’이라고 불리는 이 언덕은 높이가 90m 이상까지 자라날 수 있으며, 바람의 방향이 지속적으로 변하는 곳에서만 형성되는 것으로 알려졌다. 끊임없이 변화하는 바람은 다양한 경사면을 만들어낸다.

이 모래언덕은 회색의 바위 지형과 맞닿아 있는데, 이곳은 사하라 사막에서 가장 건조한 지역 중 하나로 거의 식생이 존재하지 않는 곳이다. 미 항공우주국(NASA) 지구관측소는 특히 이곳 바위 지형의 중심부에 자리한 커다란 흰색 반점을 주목했는데, 이는 고대 호수의 흔적이다. 또 바위 지형의 상부에는 과거 불어온 단방향 바람이 남긴 긴 평행 홈이 뚜렷하게 남아 있다.

전문가들은 위성 이미지에 있는 대부분의 모래가 주변의 암석 지형에서 유래했을 가능성이 높다고 믿고 있다. (출처=픽사베이)

모래언덕과 바위 지형은 서로 겹쳐지며 마치 다른 세상의 풍경 같은 초현실적인 느낌을 준다. 모래 언덕은 알제리에 위치해 있으며, 바위가 많은 지형은 리비아에 위치해있다.

겉보기에는 아무 관련이 없어 보이는 이 두 생태계는 생각보다 더 밀접하게 연결돼있다. 지질학자들은 에르그의 모래 대부분이 고대의 빗물에 의해 퇴적됐다고 보고 있다. 빗물이 암석 지형에서 느슨한 퇴적물을 쓸어내어 지형 속 자연적인 함몰부에 쌓아 올렸다는 것이다.

이런 과정은 수십 만 년 또는 수백만 년이 걸렸을 가능성이 크다. NASA 지구 관측소에 따르면, 자세히 살펴보면 일부 모래가 과거 모래 퇴적에 기여했던 고대의 '구불구불한 물길'을 따라 다시 흘러나온 것을 확인할 수 있다.

또, 에르그 사막은 고대 강의 바닥 위에 부분적으로 형성되어 있다. 드물게 내리는 비가 모래 위에 내리면 수분은 지하 대수층으로 흘러들어 가 표면의 식생 군락을 유지할 수 있게 해준다. 만약 이 과정이 일어나지 않았다면, 수분은 대기 중으로 빠르게 증발해 버렸을 것으로 예상된다.