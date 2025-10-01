별 모래 언덕, 바위 지형과 충돌하다…왜? [우주서 본 지구]

사하라 사막의 황금빛 모래 언덕과 척박한 바위투성이 지형이 극명하게 대비되는 위성 사진이 공개돼 눈길을 끌고 있다고 과학전문매체 라이브사이언스가 30일(현지시간) 보도했다.
이 사진은 2017년 우주에서 촬영한 것으로, 화면의 주황색 모래 언덕은 사하라 사막 북부 약 14만㎢에 달하는 거대 사구지역으로 ‘에르그(erg)’라고 불린다. 이 대비되는 지역은 아프리카 알제리와 리비아국 경선과 맞닿아 있다.
에르그에는 수백 개의 별이 뿌려진 것 같은 언덕이 자리하고 있다. 미국 국립공원관리청에 따르면, ‘별 모래언덕’이라고 불리는 이 언덕은 높이가 90m 이상까지 자라날 수 있으며, 바람의 방향이 지속적으로 변하는 곳에서만 형성되는 것으로 알려졌다. 끊임없이 변화하는 바람은 다양한 경사면을 만들어낸다.
이 모래언덕은 회색의 바위 지형과 맞닿아 있는데, 이곳은 사하라 사막에서 가장 건조한 지역 중 하나로 거의 식생이 존재하지 않는 곳이다. 미 항공우주국(NASA) 지구관측소는 특히 이곳 바위 지형의 중심부에 자리한 커다란 흰색 반점을 주목했는데, 이는 고대 호수의 흔적이다. 또 바위 지형의 상부에는 과거 불어온 단방향 바람이 남긴 긴 평행 홈이 뚜렷하게 남아 있다.
모래언덕과 바위 지형은 서로 겹쳐지며 마치 다른 세상의 풍경 같은 초현실적인 느낌을 준다. 모래 언덕은 알제리에 위치해 있으며, 바위가 많은 지형은 리비아에 위치해있다.
겉보기에는 아무 관련이 없어 보이는 이 두 생태계는 생각보다 더 밀접하게 연결돼있다. 지질학자들은 에르그의 모래 대부분이 고대의 빗물에 의해 퇴적됐다고 보고 있다. 빗물이 암석 지형에서 느슨한 퇴적물을 쓸어내어 지형 속 자연적인 함몰부에 쌓아 올렸다는 것이다.
관련기사
- [포토] "대만서 14명 사망"…슈퍼태풍 라가사, 우주서 봤더니2025.09.24
- 우박이 지구에 긴 흉터 남겼다 [우주서 본 지구]2025.09.24
- 지구에 해골 눈동자 생겼다…섬뜩한 우주 사진 [우주서 본 지구]2025.09.17
- 지구에 등장한 거대 체스판…"이게 뭐야?" [우주서 본 지구]2025.09.11
이런 과정은 수십 만 년 또는 수백만 년이 걸렸을 가능성이 크다. NASA 지구 관측소에 따르면, 자세히 살펴보면 일부 모래가 과거 모래 퇴적에 기여했던 고대의 '구불구불한 물길'을 따라 다시 흘러나온 것을 확인할 수 있다.
또, 에르그 사막은 고대 강의 바닥 위에 부분적으로 형성되어 있다. 드물게 내리는 비가 모래 위에 내리면 수분은 지하 대수층으로 흘러들어 가 표면의 식생 군락을 유지할 수 있게 해준다. 만약 이 과정이 일어나지 않았다면, 수분은 대기 중으로 빠르게 증발해 버렸을 것으로 예상된다.