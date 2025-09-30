장정수 한은 금융안정·결제 신임 부총재보 임명

프로젝트 한강 등 이끌 예정

금융입력 :2025/09/30 15:04

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이창용 한국은행 총재는 금융안정·결제 담당 부총재보에 장정수 금융안정국장을 임명하했다고 30일 밝혔다.

장정수 신임 부총재보 임기는 올해 10월 1일부터 2028년 9월 30일까지다.

장정수 부총재보는 1997년 입행 이후 통화정책국·금융시장국 등 정책부서에서 근무했으며, 2024년 금융안정국장 당시 가계부채 등 거시건전성 이슈에 대해 유관 부처와 공조한 바 있다.

관련기사

장정수 신임 한국은행 부총재보.

장 부총재보가 정책부서 얻은 식견과 정무감각으로 정부가 추진 중인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 석유화학업종의 구조조정 과정서 정부와의 협력에 중요한 역할을 할 것으로 한국은행 측은 기대하고 있다.

또 그는 프로젝트 한강 등 금융 디지털 전환 과제도 이끌 예정이다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
한국은행 부총재보 장정수 금융 경제

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

임문영 국가AI전략위 부위원장 "AI 3강 도약…모두가 혜택 누리는 기본 사회 만들 것"

점점 뜨거워지는 AI 데이터센터, 액침 냉각으로 식힌다

마이크로소프트, '윈도 11' 앞세운 차세대 운영체제 공개

"삼성, 로봇 생태계 주도…다품종 휴머노이드 폼팩터 개발 중"

ZDNet Power Center