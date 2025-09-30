"드론 1대 5.6㎞ 커버"…이제 쇼핑몰 도둑도 드론이 잡는다

앞으로 미국 전역의 쇼핑몰과 매장들도 드론을 활용해 직접 도둑을 잡을 수 있다는 전망이 나왔다.

미국 경찰에 드론과 범죄감지 시스템을 제공했던 플록세이프티(Flock Safety)가 최근 자사 드론을 민간 보안 업체에도 제공한다고 IT매체 기즈모도가 최근 보도했다.

사진=픽사베이

경찰의 드론 사용이 늘어나는 가운데, 이번 조치로 민간 기업들도 같은 기술을 도입할 가능성이 커졌다. 하지만, 드론이 공공 뿐 아니라 민간 보안 영역까지 확산되면서 개인정보보호 단체들은 미국이 감시 국가로 전락할 수 있다고 경고하고 있다.

라훌 시두(Rahul Sidhu) 플록세이프티 항공 담당 부사장은 “보안 책임자들은 더 넓어진 관리 범위와 줄어든 예산, 실제 인력 부족 속에서 더 많은 것을 보호해야 한다는 요구를 받고 있다"고 밝혔다 .

플록은 “드론 한 대가 약 5.6㎞ 반경을 커버하며, 최대 45분간 비행이 가능하다”며, “이를 통해 창고, 철도 야적장, 병원, 항구, 쇼핑몰, 비즈니스 센터 등에서 신속 대응이 가능하다”고 밝혔다. 또, 자사 드론이 특히 소매점에 적합하며, 조직적인 소매 범죄가 여전히 심각하며, 드론의 신속 대응이 장기적으로 관련 비용 절감에 도움이 될 수 있다고 강조했다.

플록의 드론 프로그램 책임자 키스 카우프만은 한 매체와의 인터뷰를 통해 “매장 보안팀이 절도범이 매장을 떠나는 것을 발견하면 옥상에 대기 중인 드론을 작동시킬 수 있다”며, “영상 및 열화상 카메라를 탑재한 드론은 도보 또는 차량으로 도주하는 절도범을 추적하고, 촬영 영상은 회사 보안팀을 거쳐 지역 경찰에 직접 전달된다”고 밝혔다.

플록의 기술은 이미 여러 경찰서에서 사용되고 있다. 이번 주에는 이 회사의 차량번호판 자동 식별 카메라가 엘패소에서 살인 용의자를 체포하고 콜로라도 볼더에서 실종된 10대 소년을 찾아내는 데 도움을 줬다.

관련기사

하지만 모두 이 기술에 박수를 보는 것은 아니다. 일리노이주 에번스턴 시는 알렉시 지아눌리아스 국무장관이 플록이 미국 세관국경보호청(CBP)에 차량 번호판 판독기 데이터에 대한 접근 권한을 제공한 사실을 확인한 뒤, 플록세이프티에 설치된 차량 번호판 판독기 18대 철거를 명령했다.

미국시민자유연맹(ACLU) 수석 정책 분석가 제이 스탠리는 최근 몇 년간 경찰과 민간 보안 분야에서 드론 사용이 확대됨에 따라 개인정보 보호에 대한 엄격한 보호 조치가 필요하다고 경고해 왔다. 스탠리는 최근 블로그에서 "드론이 대규모 감시에 쓰이고, 머리 위를 맴도는 카메라가 일상생활에 일상이 되는 악몽 같은 상황이 벌어지는 것을 원치 않는다"고 밝혔다.