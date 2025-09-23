美 극비 개발 전투 드론이 뜬다…성능 이 정도라고?

20세기부터 군사 항공 분야에서 혁신을 이끌어온 록히드마틴의 비밀 연구소 ‘스컹크 웍스’가 차세대 협동 전투 무인기(CCA) ‘벡티스’를 공개했다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.

스컹크 웍스의 공식 명칭은 록히드마틴 고등개발프로그램(ADP)으로, 지금까지 ▲P-80 슈팅 스타 ▲F-104 스타파이터 ▲U-2 드래곤 레이디 ▲A-12 옥스카트 ▲SR-71 블랙버드 ▲F-117 나이트호크 등 전설적인 항공기를 개발해 왔다.

록히드마틴 비밀 개발 부서인 스컹크 웍스가 신형 전투 드론 ‘벡티스’를 공개했다. (출처=록히드마틴)

이번에 공개된 벡티스는 고도의 스텔스 성능을 앞세운 드론이다. 아직 시험 비행은 이뤄지지 않았으며, 현재 시제기 개발 단계에 있는 것으로 전해졌다.

눈길을 끄는 것은 이번 드론이 F-35 전투기와 협동 작전을 수행할 수 있게 설계됐다는 점이다.

구체적인 기술 사양은 공개되지 않았지만 이륙 중량 600kg 이상, 고도 5천500m 이상 운행이 가능한 그룹 5 무인 항공기(UAV)로 분류된다. 크기는 록히드 마틴 F-16 파이팅 팰컨보다는 작고 CMMT 미사일 유사 드론보다는 커 크기는 2.4~15m 범위일 것으로 전망된다.

벡티스가 F-35 전투기 등 다른 기체와 편대를 이루어 비행하는 것을 상상한 이미지 (출처=록히드마틴)

공개된 렌더링을 보면, 벡티스는 꼬리날개 없는 람다형 날개 구조에 기체 상단에 엔진 흡입구와 배출구를 갖췄다. 속도와 항속 거리는 공개되지 않았지만 F-35와 함께 작전할 수 있을 만큼 빠른 편이다.

또 인도-태평양, 유럽, 중부 사령부의 작전구역에서도 운용 가능한 항속 거리를 지닌 것으로 알려지며 단거리 용도는 아닐 것이라고 예상되고 있다.

록히드마틴은 벡티스를 정밀 타격, 정보·감시·정찰(ISR) 표적 지정, 전자전, 공세·방어 제공권 임무 등 다양한 작전을 수행할 수 있는 다목적 플랫폼이라고 소개했다. 자율 운용이 가능해 단독 작전은 물론, 조종사나 다른 플랫폼과의 협동 임무도 지원한다.

특히 벡티스는 미국 군의 독점 계약에 집중하기 보다 개방형 시장을 겨냥한 것으로 보인다고 뉴아틀라스는 평했다. 이를 위해 벡티스는 개방형 시스템 아키텍처와 공통 제어 시스템을 적용해 손쉬운 업그레이드가 가능하도록 했으며, 첨단 제조 및 디지털 엔지니어링 기술을 활용해 합리적인 가격으로 설계됐다고 회사 측은 설명했다.

OJ 산체스 록히드 마틴 스컹크 웍스 부사장 겸 총괄 매니저는 "벡티스는 복잡한 시스템 통합, 첨단 전투기 개발 및 자율성 분야에서 우리가 쌓아온 전문성의 결정체”라며, "우리는 단순히 새로운 플랫폼을 개발하는 것이 아니라 높은 성능과 맞춤형 설계, 그리고 합리적인 가격의 민첩한 드론 프레임워크를 기반으로 한 항공 전력의 새로운 패러다임을 창조하고 있다”고 강조했다.