美 공군의 첫 공식 자율 전투 드론, 하늘 날았다

미국 공군 최초의 공식 전투 드론 중 하나가 1년 간의 개발 끝에 시험 비행을 마쳤다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.

지난 달 말 제너럴 아토믹스의 YFQ-42A 시제기가 미국 캘리포니아 팔메일 그레이 뷰트 공항에서 이륙해 시험 비행을 진행했다. YFQ-42A는 향후 1천대 가량 자율 비행체로 확대될 예정이다.

YFQ-42A 무인 전투기가 첫 번째 시험 비행을 마쳤다. (영상=제너럴 아토믹스)

YFQ-42A 무인 전투기는 안두릴이 개발한 YFQ-44A와 함께 미국 공군 전투기로 공식 승인됐다. 안두릴의 YFQ-44A도 곧 시험 비행에 들어간다. 공군은 2026 회계연도에 두 기종 중 양산 모델을 확정할 예정이다.

미군은 F-22 랩터, F-35 라이트닝 II를 포함한 5•6세대 전투기와 함께 작전을 수행하며 조종사를 대신해 위험한 임무를 수행할 ‘로열 윙맨(Loyal Wingman, 충성스러운 호위기)’ 전투기 함대를 구축할 예정이다. 로열 윙맨의 특징은 인공지능(AI)이 제어하고, 다른 항공기와도 팀으로 작전할 수 있다.

출처=제너럴 아토믹스

YFQ-42A은 저비용·대량 운용을 목표로 한 제너럴 아토믹스의 ‘갬빗(Gambit)’ 제품군에서 파생된 모델이다. 이 제품은 아직 시제기 단계에 있기 때문에 제원 또한 유동적이고 대부분 비밀에 싸여 있다.

관련기사

하지만, 약 1천300km 이상의 항속거리를 가지고 있으며, 탑재함에 공대공 미사일 2발을 탑재할 수 있을 것으로 추정된다. 또한, 공중급유 기능이 가능하며, 동체는 레이더와 적외선 신호를 최소화하도록 설계돼 스텔스 성능을 향상시켰다.

제너럴 아토믹스의 자회사 GA-ASI 사장 데이비드 R. 알렉산더는 "미 공군과 GA-ASI에게 정말 위대한 순간"이라며, "우리의 협력 덕분에 1년 남짓 만에 YFQ-42A를 개발하고 비행할 수 있었다. 이는 놀라운 업적이며, 공군의 비전에 경의를 표하고, 우리 회사의 또 다른 역사적인 최초를 달성한 개발팀에도 경의를 표한다"고 밝혔다.