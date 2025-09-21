"외부 전력 없이 드론 200대 한방에 끝"…고출력 레이저 무기 주목

호주 방산업체 EOS(Electro Optic systems)가 외부 전력 장치의 도움 없이 중형 드론 200대를 파괴할 수 있는 고출력 레이저 무기 '아폴로(Apollo)'를 공개했다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.

드론 위협이 커지면서 레이저 무기는 효율적 방어 수단으로 주목받고 있다. 드론은 저렴하고, 작고, 탐지가 어려우며, 대량으로 운용해 방공망을 무력화할 수 있는 반면, 레이저는 빛의 속도로 표적을 제압할 수 있고 비용도 저렴하다는 장점이 있다.

아폴로 레이저는 차량에 장착해 사용할 수도 있다. (출처=EOS)

아폴로는 전장을 염두에 두고 개발된 최신 시스템으로, 이미 한 비공개 NATO 회원국에 판매된 것으로 전해진다. 이 시스템은 최대 무게 599kg에 달하는 드론을 처리할 수 있는 100kW급 레이저로, 실제 운용 시 최대 150kW까지 대응할 수 있다고 알려졌다.

회사 측은 이 레이저가 최대 3km 거리에서 드론을 파괴할 수 있고, 광학 센서를 무력화하는 용도로는 최대 15km까지 대응할 수 있다고 밝혔다.

또, 360도 전 방향 탐지가 가능하다. 필요한 경우 아폴로는 6m 컨테이너에 담겨 이동 및 배치가 용이하다며 차량 플랫폼에 장착할 수도 있다.

또 다른 장점은 자체 내부 전원 공급장치를 갖춰 상용 전원이 끊긴 상황에서도 작동할 수 있다는 점이다. 내부 전원 만으로 약 200대의 드론을 공격할 수 있다.

EOS 최고경영자(CEO) 안드레아스 슈버 박사는 "EOS는 드론 무리의 공격을 비용 효율적으로 방어해야 하는 긴급한 시장 수요와 새롭게 부상하는 전략적 요구를 충족하기 위해 고출력 레이저 무기를 개발해왔다"며, “고출력 레이저 무기에 대한 국제적 관심이 커지고 있고, 이 시스템이 대(對)드론 방어에서 중심적 역할을 하게 될 것”이라고 밝혔다.