배민·서울시, ‘외로움 없는 추석’ 캠페인 전개

배달의민족이 서울시와 손잡고 추석 연휴를 홀로 보내는 시민들을 위한 특별 캠페인을 진행한다.

배달의민족 운영사 우아한형제들은 30일, 다음달 1일부터 10일까지 열흘간 ‘상다리 부러찜’ 캠페인을 전개한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 지난해 체결한 ‘외로움 없는 서울’ 협약의 일환으로, 시민들의 외로움과 고립감을 완화하고 지역 상권을 활성화하는 것이 목적이다.

캠페인 기간 동안 찜 가게 픽업 주문 고객에게 5천원 할인 쿠폰을 제공한다. 찜해둔 가게에서 픽업 주문을 하면 매일 선착순 300명에게 지급되며, 별도로 ‘내가 가장 외로운 순간’을 적어 참여한 시민 250명에게는 2만원 쿠폰이 주어진다. 모든 이벤트는 배민 앱 내 이벤트 페이지에서 진행된다.

(사진=우아한형제들)

이벤트 페이지에서는 ‘외로움안녕 120 콜센터’, ‘365서울챌린지’, ‘서울마음편의점’ 등 서울시의 대표 정책도 함께 안내된다. 앞서 지난 6월에도 양측은 ‘외로움 없는 서울’ 홍보 프로모션을 진행해 6만명 이상이 참여했다.

우아한형제들 김중현 가치경영실장은 “이번 캠페인이 추석 연휴 동안 시민들이 자연스럽게 외출하며 고립감을 낮추는 계기가 되길 바란다”며 “서울시와 함께 외로움, 고립, 은둔을 예방하고 사회적 공감대를 넓혀가겠다”고 말했다.

한편 세계보건기구(WHO)는 2023년 고립과 외로움을 ‘긴급한 세계 보건 위험’으로 지정했다. 국내에서도 1인 가구 증가로 인한 사회적 고립과 고독사 문제가 심화되는 가운데, 보건복지부 조사에 따르면 2023년 고독사 사망자는 3천661명으로, 2021년 3천378명, 2022년 3천559명에 이어 매년 늘고 있는 추세다.