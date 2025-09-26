배달의민족, 추석 앞두고 383억원 조기 정산

배달의민족이 추석 명절을 앞두고 약 383억원 규모의 정산 대금을 조기 지급한다.
배민 운영사 우아한형제들은 배민1플러스(한집배달·알뜰배달), 오픈리스트(가게배달), 배민포장주문(픽업), 장보기·쇼핑 등 서비스에 입점한 모든 파트너(가맹 업주)를 대상으로 조기 정산을 진행한다고 26일 밝혔다.
이번 조치로 파트너는 기존 지급일보다 최대 8일 빠르게 거래 대금을 수령할 수 있다. 예컨대 9월 30일 발생한 거래 대금은 원래 10월 10일에 지급될 예정이었으나, 이번 조기 정산을 통해 10월 2일 입금된다.
배민은 2019년 배달 플랫폼 최초로 ‘일 정산 시스템’을 도입해 매일 대금을 지급해왔으며, 2022년에는 정산 주기를 4일에서 3일로 단축했다. 또 설·추석 등 명절마다 조기 정산을 진행하며 소상공인의 안정적인 자금 흐름을 돕고 있다.
우아한형제들 고명석 플랫폼부문장은 “사장님들이 든든한 한가위 명절을 보내실 수 있도록 대금을 앞당겨 지급하게 됐다”며 “이번 조치가 파트너들의 가게 운영에 실질적인 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.