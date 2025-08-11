배민B마트, 삼겹살 100g 990원 타임특가 진행

배달의민족을 운영하는 우아한형제들이 11일부터 4일간 배민B마트에서 무항생제 1등급 국내산 냉장 삼겹살을 100g당 990원에 판매한다. 300g 기준 가격은 2천970원으로, 정상가 대비 77% 할인된 수준이다.

행사는 매일 오후 2시 선착순 한정수량으로 진행되며, 1시간 내 즉시 배달 또는 예약 배송을 통해 받아볼 수 있다.

배민B마트는 정육·과일·채소 등 신선식품부터 생활용품까지 빠르게 배송하는 퀵커머스 서비스다. 상시 ‘최저가도전’ 기획전을 통해 250여 종 생필품을 저렴하게 판매하고 있으며, 이번 행사 역시 생활 물가 안정 기조에 맞춰 기획됐다.

(사진=우아한형제들)

우아한형제들 관계자는 “무더위 속 외출 없이 신선한 정육을 합리적인 가격에 제공하기 위해 준비했다”며 “앞으로도 실질적인 생활 혜택을 줄 수 있는 기획전을 확대하겠다”고 말했다.