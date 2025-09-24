"폐기 대신 나눔”…고려아연, 노트북·PC 등 IT자산 기부

고려아연이 자사와 계열사 사용연한이 지난 IT자산 150여대를 한국IT복지진흥원에 기부했다고 24일 밝혔다. 자원순환은 물론 정보취약계층 디지털 격차 해소에 기여함으로써 지역상생을 실천하자는 취지에서다.
비영리법인 한국IT복지진흥원은 기업과 기관, 개인으로부터 기부 받은 불용 PC 및 IT자산을 자체 정비한 뒤, 정보취약계층과 소외계층에 무상으로 보급하는 친환경 사업을 운영 중이다.
이날 서울시 종로구 고려아연 본사 대회의실에서 열린 ‘고려아연 및 계열사, 희망을 잇는 IT 나눔’ 전달식 행사에는 김기준 고려아연 지속가능경영본부장(부사장), 박창수 한국IT복지진흥원 부원장, 문석현 서린정보기술 상무 등 주요 관계자 10여명이 참석했다.
고려아연과 계열사(서린정보기술·케이지트레이딩)는 이날 전달식을 계기로 임직원들이 사용하던 ▲노트북 ▲데스크탑 ▲프린터 ▲모니터 ▲서버 ▲기타 자재 등 사용연한이 지난 IT자산을 일괄 기부했다. IT자산을 단순 폐기하지 않고 재활용함으로써 환경보호에 기여하는 것은 물론, 지역사회 정보취약계층이 겪는 디지털 격차 해소에도 기여했다고 회사 측은 설명했다.
김기준 고려아연 부사장은 “이번 기부를 통해 환경을 보호하는 동시에 소외계층 이웃들에게도 작게나마 도움을 드릴 수 있어 감사한 마음”이라며 “앞으로도 고려아연은 계열사와 함께 지역사회 취약계층에게 필요한 다양한 지원을 이어갈 것”이라고 밝혔다.
한편, 고려아연은 KZ Clover라는 전략 아래 ▲기부봉사 ▲인재육성 ▲문화예술 ▲친환경 등 4개 분야에 대한 사회공헌 활동을 활발히 전개하고 있다. 고려아연과 계열사(서린정보기술·케이지트레이딩) 임직원들은 매달 지역사회와의 상생을 위한 봉사활동에 자발적으로 참여하고 있다.