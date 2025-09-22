포티투마루, 글로벌 밋업서 'AI 네이티브' 방향성 제시…K-산업 AX '정조준'

포티투마루가 글로벌 인공지능(AI) 트렌드를 융합한 K-AI전환(AX) 청사진을 제시하며 산업 AI 시장 주도권 확보에 나섰다.

포티투마루는 22일 마곡산업단지 서울창업허브 엠플러스(M+)에서 열린 '제2회 에이엑스아이에이(AXIA) 오픈라운지 글로벌 밋업 및 정책토론회'에 참가해 발제와 토론을 진행했다. 이번 행사는 산업통상자원부와 한국에이엑스산업마케팅협회(AXIA)가 공동으로 주최했다.

김동환 대표는 이날 두바이 현지에서 '글로벌 AI 트렌드와 산업AX 융합 사례'를 주제로 직접 원격발표에 나섰다. 그는 발표에서 주요 글로벌 AI 트렌드로 ▲멀티 거대언어모델(LLM)·에이전틱 AI 기반의 업무 자동화 흐름 ▲검색증강생성(RAG)과 인공지능 독해(MRC)를 통한 정확한 원문 근거 답변 제공 ▲데이터 주권 및 프라이버시를 위한 프라이빗 및 온프레미스 운영 등을 제시했다. 발표는 특히 에이전틱 AI 시연을 중심으로 이뤄졌다.

김동환 포티투마루 대표 (사진=포티투마루)

이번 행사는 K-AX 정책 제언과 산업 생태계 활성화, 기술보호 협력 방안 모색을 목표로 마련됐다. 임용우 주한 퀘백 연구혁신상무관과 알렉산드라 구가이 영국 인트라링크 코리아 산업 AI 총괄 등 해외 연사도 참여해 국제 협력의 의미를 더했다.

포티투마루는 자체 개발한 검색증강생성 기술 'RAG42'와 인공지능 독해 기술 'MRC42'를 활용해 초거대 언어모델의 환각 현상을 완화하는 기술을 보유하고 있다. 또 특정 산업에 특화된 경량화 모델 'LLM42'를 개발했으며 기업 내부 데이터 유출 우려 없이 AI를 쓸 수 있는 프라이빗 모드도 지원한다.

김동환 포티투마루 대표는 "산업AX의 가치는 성능 지표보다 현업에 즉시 녹아드는 적용성과 실사용자의 지속적 활용에서 결정된다"며 "글로벌 트렌드와 현장 사례를 융합해 실무적으로 활용 가능한 K-AX 모델을 제시하고 사용성 중심의 성과를 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.