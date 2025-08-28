'엔비디아' 등에 업은 포티투마루, 중소기업 AI 시장 정조준

포티투마루가 중소·중견기업을 위한 맞춤형 인공지능(AI) 전환(AX) 전략을 제시했다. 거대언어모델(LLM)의 한계를 경량화 모델(sLLM)로 극복하고 산업 현장에 즉시 적용 가능한 AI 혁신 방향을 공유한 것이다.

포티투마루는 28일 양재 엘타워에서 열린 'AI 인더스트리 임팩트 로드쇼 코리아'에서 발표를 진행했다. 이번 행사는 넷앱과 엔비디아가 공동 주최했으며 타이베이, 서울, 도쿄를 잇는 아시아·태평양 투어의 일환으로 마련됐다.

이날 김동환 포티투마루 대표는 '혁신적인 도메인 특화 sLLM'을 주제로 발표에 나섰다. 그는 초거대 모델의 한계를 지적하며 이를 극복하기 위한 대안으로 도메인에 특화된 경량 모델의 중요성을 강조했다.

김 대표는 특히 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 인프라를 활용한 효율적인 학습 및 서빙 전략을 비중 있게 다뤘다. 곧 공식 출시될 'DGX 스파크'를 활용하면 중소·중견기업도 합리적 비용으로 AX를 추진할 수 있다고 설명했다. 이를 통해 초거대 AI의 고질적 문제인 환각 현상을 줄이고 산업 현장에 필요한 신뢰성과 효율성을 동시에 확보할 수 있다는 점을 부각했다.

김동환 포티투마루 대표는 "에이전틱 AI 시대에는 산업 현장에서 실질적 가치를 만드는 도메인 특화 AI가 필수적"이라며 "글로벌 파트너의 인프라를 활용해 데이터, 모델, 컴퓨팅이 최적화된 AI 혁신을 만들고 한국이 글로벌 AI 대전환의 허브로 자리매김하는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.