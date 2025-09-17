'정신과 의사' 자리까지 넘보는 AI…포티투마루, 상담사 대체할 '귀' 내놨다

포티투마루가 인공지능(AI) 기술을 활용해 국민 정신건강 시장 공략의 포문을 연다.

포티투마루는 서울 삼성동 코엑스에서 개막한 '2025 국제병원 및 헬스테크 박람회(KHF 2025)'에 참가해 전국민 AI 심리케어 서비스를 선보였다고 17일 밝혔다. 정보통신산업진흥원(NIPA)이 운영하는 디지털헬스케어 특별관에서 음성을 기반으로 스트레스 지수를 측정하는 기술을 시연한 것이다.

이번 기술 시연은 NIPA가 주관하는 '초거대 AI 기반 심리케어 서비스 지원 사업'의 일환으로 추진됐다. 포티투마루는 해당 사업에서 상담사 보조 서비스 개발 실증 과제의 주관기관을 맡고 있다.

AI 심리케어 체험관 (사진=포티투마루)

이 사업은 LG유플러스, 셀바스에이아이, 다인 등 기업과 서울아산병원, 성신여대, 카이스트 김재철AI대학원 등이 컨소시엄으로 참여한다. 상담사의 업무 전주기인 상담 준비부터 진행 기록 사후관리까지 모든 과정을 지원하는 AI 심리케어 서비스 개발이 목표다.

행사장 부스에 마련된 방음 공간에서 관람객은 직접 음성을 입력해볼 수 있다. AI가 실시간으로 스트레스 지수를 분석하고 결과를 시각화해 보여줘 상담사가 환자의 정서 상태를 빠르게 파악하는 과정을 간접 체험할 수 있다.

포티투마루는 자체 개발한 핵심 AI 기술을 심리케어 서비스에 적용했다. ▲초거대언어모델(LLM42) ▲검색증강생성(RAG42) ▲인공지능 독해(MRC42) 기술을 활용해 상담의 신뢰도를 높인다.

최근 심리케어 수요는 급증하고 있지만 전문 상담 인력은 부족한 실정이다. AI 기술이 상담사의 역량을 보조하면 보다 많은 국민이 필요한 시점에 상담과 지원을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

김동환 포티투마루 대표는 "대한민국 성인 4명 중 1명이 우울·불안 등 정신건강 문제를 경험하지만 실제 치료 이용률은 12%에 불과하다"며 "AI 기술을 활용해 대국민 심리케어 접근성과 연계성을 높이고 개인의 정서적 회복에서 나아가 건강한 우리 사회를 만드는 데 앞장서겠다"고 강조했다.