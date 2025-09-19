"미라, 이집트 보다 중국서 먼저 일반화"…1만년 전 흔적 발견

세계에서 가장 오래된 인간 미라가 약 1만년 전 동남 아시아와 중국에서 먼저 만들어진 것으로 확인됐다고 과학전문매체 라이브사이언스가 최근 보도했다. 이 연구 결과는 15일 미국립과학원회보(PNAS)에 발표됐다.

미라는 그 동안 칠레와 이집트 등에서 먼저 일반화된 것으로 알려져 왔다.

하지만 이번 논문에 따르면 칠레, 이집트 등에 앞서 약 1만년 전 동남아시아와 중국에서 이미 미라가 제작되기 시작했다. 중국, 필리핀, 라오스, 태국, 말레이시아, 인도네시아에서 발견된 수십 개의 고대 무덤을 조사한 결과, 태아 자세로 발견된 상당수 유골이 매장되기 전 오랜 시간 동안 불 위에서 연기에 그을려 건조 처리된 것으로 확인됐다.

9천여 년 전 중국에서 미라로 만들어져 매장된 중년 남성의 유해 (출처=카이푸 요스케, 마츠무라 히로후미)

논문 주 저자인 샤오춘 헝 호주 국립대학교 박사는 "연기 처리는 단순히 부패를 늦추는 것 이상의 영적·종교적·문화적 의미를 지니고 있을 가능성이 크다"고 설명했다.

연구진은 중국과 동남아시아에서 약 4천 년부터 1만2천 년 전 사이에 발견된 수많은 유골이 부자연스러운 웅크린 자세, 즉 과도하게 굽혀진 형태를 하고 있는 점에 주목해왔다. 2022년 포르투갈에서 발견된 유사한 유골도 역시 이런 자세를 취해 미라화의 증거로 해석됐는데, 이는 시신 부패 과정에서 팔과 다리를 묶인 것으로 추정된다.

또한 연구진들은 많은 동남아시아 고대 무덤들에서 발견된 유골에 불에 탄 흔적이 있으나 무덤 내부에는 그런 흔적이 없다는 것을 확인했다. 이는 불과 연기를 포함한 일종의 의례적 시신 처리 방식이 존재했다는 것을 보여준다.

연구진은 X선 회절과 적외선 분광법을 사용해 뼈가 열에 노출되었는지 조사했다. 그 결과, 많은 해골에서 화장(火葬)과 같은 직접적인 연소 흔적은 보이지 않았으나, 낮은 강도의 가열과 그을음으로 인한 변색 흔적이 드러났다. 연구진은 이를 근거로 중국 남부와 동남아시아 전역에서 시신을 연기로 처리하는 특수한 장례 의식이 널리 행해졌을 가능성이 높다고 밝혔다.

인도네시아 파푸아의 다니족이 남긴 현대식 건조 미라 (출처=마츠무라 히로후미와 Hsiao-chun Hung)

오늘날에도 동남아시아 일부 지역에서 여전히 연기 건조 미라가 제작되고 있다. 연구진은 2019년 인도네시아 파푸아 지역을 방문해 다니족과 푸모족이 죽은 조상의 시신을 묶은 뒤 불 위에 올려 완전히 검게 변할 때까지 건조시키는 과정을 직접 관찰했다. 이런 사례를 바탕으로 연구진은 고대인들이 고인의 시신을 저온의 불 위에서 장시간 연기에 노출시켰을 것으로 결론지었다.

이번 연구에서 분석된 시신들은 피부나 연조직, 모발은 남지 않고 뼈만 보존돼 있었으나, 연구진은 연기 건조라는 의도적인 과정을 거쳤다는 점에서 이들을 미라로 분류했다.

샤오춘 헝 박사는 "우리가 일반적으로 떠올리는 미라와 가장 큰 차이점은 연기 처리된 고대 시신들이 처리 후 용기속에 봉인되지 않았다는 점”이라며, “따라서 보존 기간이 약 수십 년에서 수백 년에 불과했다"고 말했다. 이어 “덥고 습한 동남아시아 기후에서는 이런 방식이 시신을 보존하는 가장 효과적인 방법이었을 가능성이 높다”고 덧붙였다.

하지만 고대인들이 시신을 연기에 그을려 보존할 수 있다는 사실을 어떻게 알게 됐는지가 수수께끼로 남아 있다고 그는 밝혔다.

또 “분명한 것은 이런 관습이 고인의 모습을 오래 지속시켜 조상들이 살아있는 사람들 곁에 머물 수 있게 했다는 것이며, 이는 인간의 지속적인 사랑, 기억, 헌신을 반영하는 감동적인 사례라 할 수 있다"고 밝혔다.